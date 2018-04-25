Множество водителей, не зная этого, ездят незаконно

Вы только что приобрели автомобиль? Regitra обращает внимание, что очень многие водители нарушают важную обязанность и из-за незнания появляются на дорогах без разрешения на это.

Работники Regitra подчеркивают, что вновь приобретенный автомобиль или другое транспортное средство надо перерегистрировать в течение 10 календарных дней после того, как продавший его человек сообщил о смене владельца. Не сделав этого в установленный срок, разрешение на участие автомобиля в общественном движении приостанавливается. Иными словами, владельцу транспортного средства запрещается его использование.

Продажа зарегистрированного раньше в Литве автомобиля другому владельцу состоит из двух этапов.

Прежде всего, бывший владелец транспортного средства в течение 15 календарных дней должен сообщить в Regitra о его продаже. Только тогда лицо, купившее автомобиль, может его зарегистрировать на свое имя. Как уже упоминалось, сделать это необходимо в течение 10 дней.

«Как мы видим на практике, люди часто забывают перерегистрировать приобретенный автомобиль в течение установленного срока и просто по незнанию участвуют на нем в общественном движении, хотя это запрещается. Учитывая это, мы хотим напомнить и побудить сделать это без проволочки, чтобы в будущем избежать неприятностей. В конце концов, это можно сделать по Интернету всего за несколько минут», — говорит Саулюс Шуминас – заместитель генерального директора Regitra.

Перед тем как перерегистрировать эксплуатировавшийся в Литве автомобиль, проверьте, сообщил ли продавец в Regitra о продаже вам автомобиля. Это вы можете сделать на интернет-портале Regitra — regitra.lt. Если продавец уже сообщил о смене владельца, тогда после введения нужных данных на экране появится предложение: «задекларирована передача права собственности». Тогда автомобиль вы можете перерегистрировать на свое имя в системе регистрации дорожно-транспортных средств (eKETRIS).

Инф. «ЛК»