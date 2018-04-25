Модели «Боинга», потерпевшие катастрофу, не смогут летать через Литву

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Запрет использовать в литовском воздушном пространстве самолеты модели разбившегося в Эфиопии Boeing будет действовать неограниченный срок, пока Европейское агентство по безопасности авиации не примет иное решение, сообщила государственная компания авиадиспетчерских услуг Oro navigacija.

«Безопасность полетов и жизнь пассажиров считаются важнейшим приоритетом в авиации, поэтому борты этого типа, планировавшие лететь ночью через Литву, были посажены в аэропортах соседних государств», – сообщила Oro navigacija.

Обычно в день литовским воздушным пространством пользовались, или приземлялись в аэропортах Литвы до десяти Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9.

Представитель по связям с общественностью Администрации безопасности транспорта Литвы Ирмантас Кузас сообщил BNS, что у литовских операторов нет самолетов такого типа. Во вторник вечером из Вильнюсского аэропорта не вылетел на Мадейру самолет недавно запрещенной в ЕС модели Boeing 737 MAX 8.

Руководитель по вопросам связей с общественностью компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Марюс Зялянюс сообщил BNS, что этот самолет принадлежит польской компании Travel Service Polska, которая перевозит клиентов туроператора Itaka.

Во вторник поздно вечером прибыл самолет на замену, который перевез 154 пассажира на Мадейру.

После катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в которой погибли все летевшие в нем 157 пассажиров и члены экипажа, Европейское агентство по безопасности авиации во вторник запретила использование этой модели и модели Boeing 737 MAX 9 в воздушном пространстве Евросоюза.

Сейчас во всем мире эксплуатируется около 350 самолетов модели 737 MAX 8.

В октябре прошлого года самолет модели Boeing 737 MAX 9, принадлежавший компании Lion Air, разбился в Индонезии, погибли 189 человек.

BNS