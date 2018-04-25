Модрич — лучший футболист

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Бразилец Кака выложил в Instagram фото с «Золотым мячом». 11 лет назад полузащитник получил главную индивидуальную награду в мировом футболе и оказался последним, кто брал ее до начала эпохи Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Пост оценил хорват Лука Модрич — человек, который эту эпоху завершил.

Лучший год

Так уж вышло, что последние 11 лет футбол крутился вокруг двух фамилий, пишет Lenta.ru. Футбол — это Месси или Роналду. Во всяком случае, так было: игра раскололась на тех, кто признавал главной звездой португальца, и тех, кому был мил аргентинец. Сравнивали их примерно по тем же критериям, по которым вручается «Золотой мяч»: талант, влияние на игру команды, индивидуальные достижения.

Удивительно, что трофей вручается по итогам календарного года, в то время как футбол — сезонный вид спорта. Оттого и впечатление от победителя чаще всего смазывается: человек, который гениально играл в решающих весенних стадиях еврокубков или на крупном летнем международном турнире, вполне может «подсесть» к декабрю. Так было, например, с Роналду в прошлом году. Так получилось и с Модричем — во второй половине 2018-го он, как и весь «Реал», ищет свою игру.

Лука — большой футболист, который долго не был ключевым игроком для «галактикос». Помогла частичная смена позиции: из чистого атакующего полузащитника он со временем перешел в глубину и уже оттуда начал восхождение к вершинам. Восхождение трудное, сопряженное с долгой игрой в тени: неприметная позиция и зверски талантливые партнеры не давали рассмотреть Модрича лучше.

Но 2018-й — однозначно его год. С хорватом в центре поля «Реал» выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд, а сборная дошла до исторического финала чемпионата мира. Но на отрешенное лицо Модрича, которому вручили приз лучшему футболисту турнира, было больно смотреть: он выиграл эту статуэтку, а его Хорватия — проиграла главный матч в истории.

Золотая церемония

К проигравшему главный финал в карьере Модричу индивидуальные трофеи вообще просто липнут. В августе его признали лучшим игроком по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — вместе с ним на пьедестале оказались исключительно одноклубники по «Реалу». Кейлор Навас стал лучшим вратарем, Серхио Рамос — лучшим защитником, лучшим нападающим признали Роналду. Модрич же стоял над всеми ними.

Месяц спустя Международная федерация футбола (ФИФА) проводила пышную церемонию в Лондоне. На нее не нашли времени Месси и Роналду. Их, видимо, заранее оповестили, что в этом году лучшим футболистом мира окажется не кто-то из них. В итоге гегемония, длившаяся с 2008 года, прервалась.

Или нет?

Наверное, для соблюдения всех формальностей Модричу было необходимо выиграть «Золотой мяч». С прошлого года его вручает только журнал France Football, уже без поддержки ФИФА. Для издания проводить ежегодную церемонию хоть и престижно, но накладно. От пышных празднеств в стиле «тяжелый люкс» пришлось отказаться: в прошлом году «Золотой мяч» отдавали в режиме, скорее, деловой конференции.

Так вот, в прошлом году Роналду взял пятый «Золотой мяч» в карьере. Модрич тогда в опросе стал пятым, но баллов набрал аж в десять раз меньше. Год спустя уже сам хорват оказался на вершине. Его, кстати, объявили победителем заранее. В кулуарах, конечно. Но, как известно, все, о чем говорят в кулуарах, сразу же выходит в массы. Пресса писала о победе хорвата как о факте свершившемся, и Роналду, проиграв, церемонию решил проигнорировать. Как и Лео Месси. Сам же Модрич приехал, конечно, в Париж, причем со всем своим семейством.

В 2018-м организаторы сняли красивое помещение Большого дворца, пригласили весь цвет футбола прошлого и настоящего. А в первых рядах был Модрич и его главный соперник по финалу прошедшего в России мундиаля — чемпион мира Антуан Гризманн. Подробности долгой церемонии опустим: все понимали, что организаторы всевозможными способами подогревали атмосферу.

Наконец, начали объявлять имена лучших. Среди молодых (до 21 года) футболистов равных не оказалось Килиану Мбаппе. Француз уже сейчас — один из главных претендентов и на «Золотой мяч», но в этом году France Football выдал ему только аванс, а не всю сумму. При этом Мбаппе все равно вошел в историю: он стал первым обладателем трофея Раймона Копа.

Потом вслед за Мбаппе прямиком в историю проследовала норвежка Ада Хедерберг. Эффектная футболистка в золотом платье получила женский «Золотой мяч» — и тоже впервые в истории. Между прочим, за свой «Лион» она забивает в среднем больше одного мяча за игру. Дотянул France Football, конечно, до последнего. Но вот она — Ада Хедерберг, лучшая в 2018-м!

Наконец, бесконечно долгая церемония подошла к самому логичному завершению. Антуан Гризманн — третий. Криштиану Роналду — второй. Лука Модрич — первый. Главный. Лучший.

Гегемония Роналду и Месси окончательно прервана. Что об этом думает сам Лука? Да ничего особенного. Хорват — простой адекватный человек, который в первую очередь поблагодарил свои команды — национальную сборную и «Реал» — без которых он бы не смог достичь такого успеха. «Я пока пытаюсь привыкнуть к этому. Невероятное чувство», — описал свое состояние Модрич, стоя на сцене вместе с трофеем.

Организаторы церемонии сыграли очень красиво, предоставив слово президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, которая в своей речи даже говорила не столько о Модриче, сколько о национальной гордости. А потом был самый патетический момент вечера: по видеосвязи выступили родители Луки. «Ты моя гордость. Ты мой гений», — сказал Стипе Модрич сыну.

Вот и нам теперь нужно привыкать. Месси и Роналду опустились на землю, и притянул к поверхности их не молодой футболист, а человек из их поколения. Лука Модрич — безусловный гений. Наконец его заметили.

Информация «ЛК»