Modus grupe инвестирует 30 млн евро в парк солнечных электростанций на Украине

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Объединяющая предприятия по торговле автомобилями, развитию недвижимости и энергетике группа Modus grupe инвестирует 30 млн евро в новый парк солнечных электростанций на Украине.

Компания сообщила, что проект парка электростанций мощностью 35 мегаватт проведут в жизнь предприятия группы Green Genius и Modus Energy International.

«Мы постоянно ищем возможности инвестировать в проекты солнечной энергетики во всей Европе.

«Мы постоянно ищем возможности инвестировать в проекты солнечной энергетики во всей Европе. Для этого особенно благоприятны рынки стран, которые только начинают активно развивать сектор обновляющейся энергетики», — сказал для пресс-релиза член правления Modus Group Русланас Скляповичюс.

Группа уже провела в жизнь такие проекты в Литве и Беларуси, сейчас она развивает их в Испании и Польше

Парк солнечных электростанций в Житомирской области Украины планируется оборудовать во втором полугодии 2019 года — он будет вырабатывать около 45 тыс. мегаватт-часов электроэнергии в год.

Для солнечной энергетики на Украине установлены специальные закупочные тарифы, по ним электроэнергию скупает государство. Мощность построенных в прошлом году на Украине солнечных установок превышает 300 мегаватт, а мощность построенных в первом полугодии этого года — 180 мегаватт. Общая мощность солнечных установок этой страны составляет 841 мегаватт.

Проекты в области обновляющейся энергетики на Украине финансируют Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк.

BNS