Могут ли филологи и историки работать в банке?

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В Литве принято думать, что то, что большая часть выпускников университетов работает не по приобретенной специальности — это вредное явление. Однако похоже, что с изменением бизнеса строгие границы исчезают и между профессиями.

В секторах центров банковского дела, финансов или услуг гуманитарное образование и социальные навыки могут быть не менее важны, чем технические знания, поэтому уже в ближайшем будущем синтез разных профессий может стать вполне привычным.

Работник выбирает сферу, не функции

В последние годы часто говорят о востребованности специалистов информационных технологий (ИТ) и их нехватке, увеличивается прием студентов на эти специальности. Однако вместе с тем наблюдаются и другие тенденции – навыки ИТ становятся актуальными не только для программистов, но и для представителей других профессий: управляющих финансовыми моделями, аналитиков данных, специалистов инновационных проектов, маркетинга или коммуникации.

Различные компетенции, опыт, образование работников дополняют друг друга, расширяют кругозор и таким образом открывают новые подходы. Это значит, что для бизнеса особенно важными и нужными остаются и специалисты других направлений, в числе которых – и выпускники с социальным и гуманитарным образованием.

С развитием так называемой четвертой промышленной революции в Литве становится больше сфер, специалистов для которых еще не готовят в университете или коллегии. В силу этой причины на этих позициях начинают работать в основном представители других профессий. С другой стороны, работник нового поколения выбирает не повседневные функции, которые он выполнял бы на работе, а имеющую смысл и интересующую его область. Например, с управлением операций повседневного банковского дела или оптимизацией или усовершенствованием внутренних банковских процессов успешно может работать и криминалист, и юрист, и представитель политических наук, и лингвист, а техническими навыками и другими тонкостями он овладевает на работе.

Навыки – самое главное

В Danske Bank много работников, работающих как по специальности, так и успешно изменивших сферу работы представителей других профессий. В сегодняшнем мире переквалификация – это не новость, надо лишь дать возможность таким людям сменить профессию на предприятии.

Среди двух с половиной тысяч работников организации больше всего – аж 64,15%, или более 1,5 тысячи, составляют те, кто получил образование в социальной сфере. Число гуманитариев также значимое – 6,56%, или 158 работников. Например, 129 коллег имеют юридическое образование, 53 – политологи, 95 – филологи, а 28 – историки.

Эти цифры только доказывают, что потребность в специалистах-социологах сохраняется, а на рынке труда нужен и их широкий кругозор, и знание языков, и способность воспринимать многокультурное окружение – именно такие навыки и дает гуманитарное образование.

Когда потребности бизнеса изменяются с такой скоростью, встает вопрос, что важнее: приобрести во время учебы в вузе конкретную специальность или определенные навыки, которые впоследствии можно применить для достижения карьеры?

Ситуация на рынке сигнализирует, что творческий подход, эмоциональный интеллект, умение вести переговоры, критическое мышление, способность учиться, работать в больших командах, умение быстро приспособиться обязательны для тех, кто хочет остаться на рынке. Также не менее актуально мотивировать и раскрывать таланты управления различными проектами, комплексного решения проблем, желание помочь в решении проблемы.

Сегодня работодателю особенно важно еще и то, насколько человек склонен обучаться новым вещам, каково его отношение к работе, какова система его ценностей.

Росита ВАСИЛЬКЯВИЧЮТЕ, руководитель Центра глобальных услуг Danske Bank