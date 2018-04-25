Могут вернуться продовольственные талоны

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Правительство рассматривает возможность введения продуктовых купонов. Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис. По его словам, такое нововведение будет служить как помощью малоимущим, так и способом поддержки малого бизнеса.

Суть системы будет в следующем: специальные ваучеры будут приобретаться за реальные деньги, а тратить их можно будет на покупку продуктов у производителя по себестоимости — то есть стоят гораздо дешевле, чем эти же товары в торговых сетях. При этом, по словам премьера, для введения такой системы не надо менять законодательство и вводить какие-то новые послабления для производителей, которым будет позволено продавать свою продукцию по купонам, минуя торговые сети. Сквярнялис подчеркнул, что этот проект на стадии проработки, и точно сказать, как именно будет действовать система продуктовых купонов, можно будет позднее.

Правительство публично обвиняет торговые сети в завышении цен на продукты, когда за счет концентрации нескольких игроков на рынке цены из-за отсутствия конкуренции выше, чем могли бы быть. В правительстве утверждают, что располагают подтвержденными данными, что наценка на продукты в торговых сетях превышает 60−70%, а на некоторые продукты — 150% и выше, тогда как на рынках с высокой конкуренцией наценка не выше 10−15%.

Однако, по словам представителей властей, производители даже не могут снижать конечную цену на свои товары под угрозой изъятия всей продукции из торговых сетей, которые получают за счет высокой наценки сверхприбыль.

По оценкам европейского статистического ведомства Eurostat, треть населения Литвы живет у черты бедности или за ее пределами. По этому показателю Литва среди антилидеров всего Евросоюза.

Информация «ЛК», BNS