«Молчаливый водитель»

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Компания Uber представила новую услугу для клиентов мобильного приложения. Теперь клиенты могут выбрать опцию «тихий режим» для поездки с водителем.

Опция будет доступна в поездках премиум-класса в машинах Uber Black и Uber Black SUV. В настройках перед вызовом водителя появится возможность выбрать «тихий режим», который предназначен для тех, кто не хочет общаться с шофером. Пользователи могут выбрать и противоположную опцию — «не против поболтать». Тогда водитель будет беседовать с пассажиром.

В числе прочих опций для поездок премиум-класса — выбор температуры в салоне авто, помощь с багажом и увеличенное время ожидания. Все эти возможности пользователи смогут выбрать в настройках перед началом поездки, до того, как им будет представлена машина.

Опции пока доступны только пользователям приложения в Соединенных Штатах.

Менеджер по продуктам Uber Айдын Гаджар в комментарии для TechCrunch пояснил, что таким образом компания намерена сделать поездки премиум-класса более привлекательными. «Мы стремимся сделать больше различий между продуктами премиум-класса и обычными, чтобы стимулировать рост числа поездок», — заявил он.

В июле 2018 года стало известно, что аналогичную опцию может внедрить конкурент Uber — сервис Lyft. Представители компании подтвердили, что изучают эту возможность, однако пока в приложении ее нет. Опция с неразговорчивым водителем в Lyft может быть названа «режимом дзен».

Новости о появлении новых функций в Uber приходят на фоне неудачного для компании выхода на биржу. До IPO компания оценивалась в 120 млрд долларов. Однако после начала торгов акциями Uber их стоимость начала стремительно падать. По итогам торгов 13 мая капитализация составила примерно 76 млрд долларов. 14 мая капитализация Uber упала до 67 млрд долларов — примерно до 56 процентов от изначальной оценки стоимости компании.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ