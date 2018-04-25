Молдавская оппозиция отмечает день независимости страны антиправительственными акциями в Кишиневе

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День независимости Молдавии проходит на фоне акций протеста правой оппозиции, требующей отставки правительства и проведения парламентских выборов по прежней — пропорциональной — системе, передает «Интерфакс» .

В воскресенье тысячи манифестантов в течение всего дня проводили марш по центральным улицам Кишинева, а затем — митинг протеста. Акцию организовали партии «Платформа «Достоинство и правда», «Действие и солидарность» и Либерально-демократическая партия Молдовы.

По оценке генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в митинге участвовали 6,5 тысячи человек, передает РИА «Новости» . Организаторы считают, что протестующих было в несколько раз больше.

Манифестанты приняли «резолюцию общего собрания граждан Молдавии», в которой потребовали отправить в отставку правительство во главе с Демократической партией под руководством олигарха Владимира Плахотнюка. Протестующие обвиняют правительство в коррупции и срыве курса на евроинтеграцию.

Оппозиция также потребовала аннулировать смешанную избирательную систему и провести выборы по пропорциональной системе; признать результаты выборов мэра Кишинева , аннулированные судом, и прекратить преследование оппозиционеров.

Кроме того, авторы резолюции потребовали принять в Молдавии «закон Магнитского», который «способен обеспечить целостность и неподкупность молдавских чиновников». При невыполнении требований лидеры оппозиции грозят забастовками, блокированием государственных учреждений и путей сообщения.

Президент Молдавии Игорь Додон в своем Facebook осудил акции протеста, назвав постыдным их проведение накануне дня независимости.

Несколько сотен манифестантов провели на центральной площади Кишинева «ночь свободы», чтобы утром встретить руководство Молдавии на официальном праздновании Дня независимости республики.

Оппозиционеры разбили около 20 палаток, установили столы, привезли еду и напитки, спальные мешки, передает «Интерфакс». К утру полиция разогнала протестующих.

Зампред партии «Платформа «Достоинство и правда» Александр Слусарь рассказал молдавскому порталу Newsmaker , что в пять утра к площади Великого национального собрания в центре Кишинева приехали 15 автобусов полиции. Через час они перекрыли движение и окружили сидевших у памятника молдавскому господарю Стефану III Великому (Штефану чел Маре).

После этого сотрудники полиции через мегафон зачитали распоряжение мэрии о том, что 27 августа на этом месте запланированы официальные мероприятия, и это аннулирует любые другие договоренности.

«Было сказано, что в случае неподчинения предусмотрена насильственная эвакуация», — сообщил Слусарь. Около 70 протестующих взялись за руки и отказались уйти, после чего полицейские «стали по одному вытаскивать за кордон, особенно вели себя жестоко с женщинами. Выкручивали руки, тащили за ноги», рассказал он.

В ходе возникшей потасовки несколько человек получили ушибы, и обратились за медицинской помощью. После разгона кордоны полиции отгородили место проведения официальных торжеств от протестующих. Однако это не помешало манифестантам освистать власти Молдавии, которые вместе с зарубежными дипломатами прибыли утром к памятнику Стефану Великому для возложения цветов, сообщает ТАСС.

Протестующие скандировали: «Долой правительство», «Долой мафию», «Воров в тюрьму». Несколько десятков молодых людей играли на барабанах и дудках, били по кастрюлям и тазам, скандируя «Так звучит демократия!». Выкрики манифестантовзаглушал военный оркестр.

Отмечается, что президент Молдавии Игорь Додон, председатель парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип впервые за долгие месяцы появились вместе на публике.

NEWSru.com