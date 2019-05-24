Молодежь Литвы протестует из-за изменений климата пассивнее, чем в Западной Европе

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Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде в пятницу намерена присоединиться к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.

Активисты организуют демонстрации, чтобы привлечь внимание политиков во время проходящих в Европе выборов в Европарламент (ЕП).

Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что литовцы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям.

«Литовцы очень, очень отстают. В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении», — сказал он в пятницу BNS.

В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата «Пятницы для будущего» (Fridays for Future).

Вдохновленная активисткой молодежь вместо того, чтобы сидеть на уроках, участвует в демонстрациях, однако такая активность молодых людей вызывает разноречивую реакцию политиков.

По словам М. Юркувенаса, цель движения — привлечь внимание всего общества.

«Мы не хотим привязываться, чтобы нацеливаться только на школьников или студентов. Каждый из нас влияет на эту проблему, на этот кризис, и каждый из нас может предпринимать действия, чтобы повлиять в лучшую сторону», — сказал В. Юркувенас.

Ученые едины во мнении, что потеплению климата способствует хозяйственная деятельность человека, из-за которой становится больше газов, которые вызывают так называемый парниковый эффект.

Изменения климата сказываются и на Литве — участившиеся оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, из-за резких перемен погоды и затяжных засух несут убытки фермеры.

Правительство Литвы говорит, что в борьбе с изменениями климата нужно повышать энергетическую эффективность, уменьшать выбросы в атмосферу.

BNS