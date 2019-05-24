Молодежь Литвы протестует из-за изменений климата пассивнее, чем в Западной Европе

Молодежь в Вильнюсе и Клайпеде в пятницу намерена присоединиться к международной акции протеста в борьбе с климатическими изменениями, однако это движение в Литве пока привлекает меньше внимания, чем в Западной Европе.
Активисты организуют демонстрации, чтобы привлечь внимание политиков во время проходящих в Европе выборов в Европарламент (ЕП).
Один из организаторов мероприятия, студент Витаутас Юркувенас признает, что литовцы пока очень пассивно подключаются к демонстрациям.
«Литовцы очень, очень отстают. В прошлой акции в Вильнюсе, на Кафедральной площади участвовало около ста человек. В столице Австрии Вене были тысячи людей. Но мы понемногу продвигаемся в этом направлении», — сказал он в пятницу BNS.
В последние месяцы в Европе тысячи молодых людей стали подключаться к инициированному шведской активисткой Гретой Тунберг движению по борьбе с изменениями климата «Пятницы для будущего» (Fridays for Future).
Вдохновленная активисткой молодежь вместо того, чтобы сидеть на уроках, участвует в демонстрациях, однако такая активность молодых людей вызывает разноречивую реакцию политиков.
По словам М. Юркувенаса, цель движения — привлечь внимание всего общества.
«Мы не хотим привязываться, чтобы нацеливаться только на школьников или студентов. Каждый из нас влияет на эту проблему, на этот кризис, и каждый из нас может предпринимать действия, чтобы повлиять в лучшую сторону», — сказал В. Юркувенас.
Ученые едины во мнении, что потеплению климата способствует хозяйственная деятельность человека, из-за которой становится больше газов, которые вызывают так называемый парниковый эффект.
Изменения климата сказываются и на Литве — участившиеся оттепели зимой вредят дорогам, строительному сектору, из-за резких перемен погоды и затяжных засух несут убытки фермеры.
Правительство Литвы говорит, что в борьбе с изменениями климата нужно повышать энергетическую эффективность, уменьшать выбросы в атмосферу.