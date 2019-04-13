Молодежь покидает Силиконовую долину

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Исследования показывают, что искать новые таланты становится все сложнее. Силиконовая долина уже много лет считается своего рода «местом силы» — центром притяжения для технологических и инновационных компаний. Однако представители отрасли отмечают, что доминирование «техно-Мекки» начинает ослабевать.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, недавний опрос 300 технических сотрудников Силиконовой долины показал, что 49 процентов опрошенных ожидают, что регион за пределами области залива Сан-Франциско станет центром инноваций. В отчете по итогам опроса, проведенного Brunswick Group, говорится, что согласно ожиданиям большинства технических работников (74 процента), Китай станет главной конкурентной угрозой лидерству Силиконовой долины в сфере технологий в ближайшие пять лет.

Brunswick отмечает, что, несмотря на то, что появляется больше рабочих мест в области технологий, около половины участников опроса заявили, что сейчас все труднее найти и нанять талантливого молодого сотрудника, чем это было год назад. Это может быть связано с тем, что молодое поколение технических работников ищет работу за пределами Силиконовой долины – 41 процент опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что планируют покинуть ее в следующем году.

Впрочем, несмотря на рост конкуренции в отрасли, оптимизм в Силиконовой долине не иссякает. Более половины опрошенных технических специалистов заявили, что ожидают роста их компаний, а около половины считают, что лучшие дни Силиконовой долины еще впереди.