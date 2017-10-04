Молодежь выбирает физику

Интересная и многоплановая акция — День атомных технологий — прошла на физическом факультете Белорусского госуниверситета. В ней участвовали около 200 студентов нескольких минских вузов, готовящихся связать свое будущее с работой в атомной энергетике и других сферах, где используются радиоактивные материалы. С лекциями перед молодежью выступили известные белорусские и российские ученые, представители Минэнерго Беларуси, Белорусской АЭС.

Еще до пленарной части десятки юношей и девушек собрались возле передвижного стенда, подготовленного Минским информационным центром по атомной энергетике. Традиционные настенные планшеты, рассказывающие о преимуществах АЭС, сегодня «не работают», поэтому в ход идут высокие технологии: ребятам предложили надеть специальные очки, чтобы в интерактивном виде ознакомиться со строением и работой настоящей атомной станции. Также прошли занимательные викторины, в ходе которых наиболее активные и знающие студенты получили поощрительные призы.

— Помимо БГУ, кадры для ядерной отрасли готовят Белорусский национальный технический университет, экологический университет им. Дмитрия Сахарова, Белорусский университет информатики и радиоэлектроники, — пояснил декан физического факультета БГУ Виктор Анищик. — Их студенты сегодня тоже тут. Однако мы обучаем не только специалистов для будущей АЭС. Туда ежегодно наш факультет направляет только 6 — 7 выпускников. Остальные идут на пополнение органов, контролирующих и регулирующих деятельность атомной энергетики, на предприятия, производящие приборы для атомной отрасли, в научные организации.

Декан также отметил, что «атомные» специальности с каждым годом все более популярны у абитуриентов. В этом отражается изменение вектора общественного мнения в вопросах развития атомной энергетики. Заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Лилия Дулинец рассказала, как Беларусь пришла к необходимости строить свою АЭС, как осуществлялся выбор дизайна энергоблоков и подрядчика строительства:

— В первую очередь исходили из необходимости обеспечения абсолютной безопасности станции, ее надежности. Для этого изучили все проекты, разрабатывавшиеся ведущими мировыми корпорациями.

Наряду со строительством АЭС в стране создается и соответствующая инфраструктура — надзорные и регулирующие органы. Атомная станция не только позволит существенно укрепить энергетическую и экономическую безопасность страны, но и оздоровит экологическую ситуацию, поскольку благодаря сокращению потребления углеродсодержащего топлива существенно сократится выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Этими преимуществами уже широко пользуются многие европейские страны. Лилия Дулинец привела в качестве примера Финляндию, где на 5 миллионов жителей действуют 4 атомных энергетических реактора. А два еще проектируются и строятся. Что интересно, одним из них будет реактор ВВЭР–1200 категории 3+. Именно такие устанавливаются сейчас на Белорусской АЭС.

К слову, хотя до пуска станции еще несколько лет, там уже активно формируется коллектив обслуживающего персонала. Набрано более 1080 человек, пояснил заместитель начальника учебно–тренировочного центра АЭС Александр Ерин. Из них около 200 — молодые специалисты, недавние выпускники белорусских вузов. И каждый год потребность в них растет. Так, если в этом году на АЭС трудоустроено 77 выпускников вузов, то в следующем предполагается принять на работу уже 120 молодых специалистов. При этом каждый, независимо от образования, обязан пройти дополнительную подготовку в учебно–тренировочном центре, побывать на стажировке на Ново–Воронежской АЭС в России, где используется аналогичный тип реакторов. Много внимания уделяется и адаптации молодежи в коллективе. Так, принятым на работу в 2013 — 2015 годах уже предоставлены однокомнатные квартиры. Все это на деле показывает, что на АЭС рассматривают молодых выпускников вузов как золотой кадровый резерв.

Кроме того, перед будущими атомщиками выступили с лекциями и ответили на вопросы известные российские и белорусские ученые. Так, академик НАН Беларуси Александр Михалевич рассказал о том, что представляют собой передвижные атомные электростанции. Профессор Объединенного института атомной энергетики научно–исследовательского ядерного университета МИФИ Юрий Коровин в экономическом аспекте проанализировал мировое развитие атомных технологий и атомной энергетики. Доцент Белорусского государственного медицинского университета Арам Аветисов выступил с докладом о том, как атомные технологии применяются в белорусской медицине и в каких направлениях они развиваются. Доцент НИЯУ МИФИ Ольга Момот рассказала об использовании радиации в неэнергетических целях — аграрной и других отраслях.

Нынешний День атомных технологий в БГУ — уже вторая такая масштабная акция, организованная для белорусских студентов–атомщиков с участием российской госкорпорации «Росатом».

Владимир ЯКОВЛЕВ.

Метки: N40 (1180) 5 октября, Беларусь, энергетика