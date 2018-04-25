Молодые люди, подозреваемые в нападении на эквадорца, известны полиции

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Двое подозреваемых в нападении на эквадорца Фибиано Санчеса известны полиции — это жители Вильнюса 18-ти и 26-ти лет.

26-летний житель столицы уже был судим за нарушения общественного порядка и подстрекательство к нетерпимости, заявил на пресс-конференции начальник полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас. В отношении этого подозреваемого уже применялись те же статьи Уголовного кодекса, по которым начало расследование и в случае с эквадорцем. Он также был судим за осквернение памятного места, нанесении тяжких и не тяжких телесных повреждений.

18-летний подозреваемый ранее обвинялся в мошенничестве, нанесении физической боли, за угрозы убийства.

Полиция планирует обратиться в суд по вопросу ареста подозреваемых.

По словам, проживающего сейчас в Вильнюсе, не него напали в столичном микрорайоне Антакальнис 19 июля. По словам молодого человека, нападающие, когда его били, кричали «Литва- литовцам».

Тогда Ф. Санчес обращался в полицию, но досудебное расследование не было начато. Полиция объясняла это тем, что не получило заявления, затем сообщила, что заявление получено на английском языке, поэтому несколько дней потребовал его перевод.

Во вторник переведенное заявление было передан на расследование в Первый комиссариат полиции города Вильнюса. Оно было приложено к проводимому там расследованию о нарушении общественного порядка.

В четверг на вильнюсской площади Лукишкес проводится акция протеста с целью призвать полицию расследовать преступления, связанные с проявлениями нетерпимости.

BNS