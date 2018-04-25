Общество

Молодым врачам — прибавка к зарплате

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Муниципалитет Шяуляй планирует выделять дополнительные денежные средства для привлечения медицинских работников. Предполагается, что врачи дефицитных специальностей будут получать к зарплате прибавку в размере пяти тысяч евро в год в течение трех лет.

Кроме того, муниципалитет планирует профинансировать обучение пяти резидентов. При этом сотрудники должны проработать в учреждениях Шяуляй от пяти до десяти лет.

«Могу сказать, что Шяуляйская больница и другие больницы являются лидерами в этом процессе привлечения молодых специалистов, из которого другие могут извлечь урок. Хотелось бы, чтобы министерство на государственном уровне планировало потребность в медицинских специалистах», — заявил президент Ассоциации молодых врачей Мартинас Гядминас.

По его словам, в региональных медучреждениях часто заявляют о нехватке специалистов, однако никаких усилий по их привлечению не предпринимается.

В прошлом году литовские врачи провели несколько акций протеста с требованием повышения оплаты труда. Глава Министерства здравоохранения Аурелиюс Вярига заявлял, что с мая зарплаты врачей увеличатся на 20%, однако это коснулось только тех, кто зарабатывает меньше остальных.

Кроме того, опрос Движения медиков показал, что 30% медработников заявили об изменении зарплаты, при этом только часть из них подтвердила, что рост вознаграждения составил 20%.

Министерство здравоохранения Литвы обещало, что зарплаты медицинских работников повысятся с сентября 2019 года. В конце декабря вместе с медицинскими профсоюзами было согласовано ее увеличение.

Предполагается, что к середине следующего года средняя зарплата врачей должна составить 3250 евро, а для медсестер — 1625 евро.

Тем временем уже с 1 января зарплаты врачей резидентов привязаны к базовому размеру зарплаты и утверждены на законодательном уровне. Это значит, что зарплаты младших медиков растут: зарплата младших резидентов с взносами на социальное страхование увеличится до 1345,7 евро, а старших резидентов – до 1434,20 евро. На зарплаты врачей резидентов в 2019 году выделено более 30 млн евро, сообщило Министерство здравоохранения.

«С 2019 года коэффициент базовой зарплаты младших резидентов поднялся с 3,5 до 7,6, а старших – с 4 до 8,1. Это значит, что с увеличением базового размера зарплаты поднимутся и зарплаты резидентов», — сказал министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Также стипендии, которые резиденты получали как мотивацию, становятся частью их зарплаты. Поэтому выплаты по болезни, материнству увеличатся, будет копиться пенсия.

Информация «ЛК», BNS                     

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