Монархи шалят

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97-летний принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, получил уведомление из полиции за то, что не пристегнул ремень безопасности при вождении автомобиля – спустя два для после ДТП с его участием.

Правонарушение, допущенное монархом, зафиксировали дорожные видеокамеры, пишет в воскресенье, 20 января, новостное агентство Reuters.

В этот день газеты опубликовали фотографию «непристегнутого» принца за рулем выданного на смену автомобиля модели Land Rover в королевской резиденции Сандрингем, графство Норфолк.

«Мы знаем о фотографиях. Водителю были даны соответствующие рекомендации, что является нашей обычной реакцией при получении информации о такого рода нарушениях», – приводит издание комментарий представителя полиции.

В минувший четверг его машина попала в ДТП, столкнувшись с другим транспортным средством, однако принц, к счастью, не пострадал. Его водитель, женщина 28 лет, получила легкие травмы, а водитель автомобиля Kia, с которым столкнулось авто принца – 45-летняя женщина с восьмимесячным младенцем – сломала запястье и обратилась за помощью в больницу.

Королева Великобритании Елизавета II была уличена в нарушении ПДД спустя всего сутки после того, как ее супруг принц Филипп попал в серьезное ДТП, пишет Daily Mail.

Так, королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности на следующий день после ДТП с принцем. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.

korrespondent.net