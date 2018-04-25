Монтирование автоблоков вскрыло неожиданную проблему имиджа

🔊 Воспроизвести

С началом использования автоблоков – алкотестеров, блокирующих запуск мотора, американские водители столкнулись с неожиданной проблемой имиджа.

Видя такое оборудование, люди могли плохо подумать о своем коллеге или соседе, неуютно чувствовал себя и сам владелец автомобиля, даже если автоблок он использовал в превентивных целях.

Решение было найдено быстро: американцы создали вкладыши, дизайн которых напоминает одноразовую кофейную чашку или железную банку для освежительного напитка.

Изготовители алкоблоков в Европе нашли иное решение. Скажем, немецкие конструкторы алкотестеров, как всегда люди рациональные, просто перенесли наконечник, в который дуют, на конечную стенку прибора, и алкотестер стал похож на мобильный телефон.

Алкоблоки

Рассказ о маскируемых вкладышах — это только веселая часть истории. Ответ на вопрос о содержании или не содержании алкотестеров в салоне автомобиля не связан с дизайном алкотестера или репутацией водителя.

Важнее температура окружающей среды, в которой находится алкотестер и в которой проводится проверка на трезвость водителя. О содержании алкотестеров, которые являются составной частью алкоблоков, в салоне автомобиля вопросы не возникают.

Рабочая температура алкоблоков, имеющих наилучшие технические характеристики, составляет от -45 до +85 градусов, поэтому алкотестер, укрепленный на видимом, удобном для водителя месте, действует без нарушений и в зимний, и в жаркий летний день.

Для личного пользования

Личные алкотестеры советуется хранить не в автомобиле, а в кармане или в сумке водителя. Личные алкотестеры не предназначены для использования в холодное время. Их рабочая температура чаще всего бывает от +5 до +40 градусов, а температура хранения не может быть ниже 0 градусов.

Следовательно, алкотестер предназначенный для личной проверки, хранить весь год в бардачке автомобиля — плохое решение.

Профессиональные алкотестеры

Ручные алкотестеры, предназначенные для профессионального пользования, действуют в широком диапазоне температуры, ими можно пользоваться не только в помещениях или на открытом воздухе, но и хранить в автомобиле.

По утверждению руководителя компании Alkotesteris Марюса Анусаускаса, алкотестеры, предназначенные для работы в холодных погодных условиях, используют внутренние сенсорные нагреватели. Такие приборы действуют даже при низкой температуре.

«Например, интервал рабочей температуры одного из наиболее популярных тестеров Dräger Alcotest 7510, который используют полицейские и работодатели, составляет от -10 до +50 градусов.

Алкотестер, вынесенный на холод из автомобиля или помещения, можно использовать до того времени, пока он охладится до более низкой температуры, чем допустимая рабочая температура, а в условиях еще более низкой температуры алкотестер не позволит выполнить тест на трезвость», — говорит Анусаускас.

Рабочую температуру не надо путать с температурой хранения этого прибора, которая составляет от -20 до +70 градусов, следовательно, при такой температуре алкотестер можно смело хранить в салоне автомобиля.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ