Мошенничество от имени известных лиц

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Изощренность банковских махинаторов порой достигает такого уровня, что на их удочку попадаются и критически мыслящие люди.

Swedbank сообщил о новом способе мошенничества, который быстро распространяется − мошенники прикрываются именем известного ведущего Андрюса Тапинаса и призывают жителей инвестировать в криптовалюту. Банк предупреждает, что клиенты, которые поверят этой рекламе, рискуют понести финансовые убытки. «Мы заметили, что в 2019 году мошенники активизировались – фиксируем рост разных видов мошенничества. Этот случай отличается тем, что мошенники используют имя известного человека, чтобы вызвать доверие. От имени популярного лица рассказывается история невероятного успеха, которая все же должна вызвать подозрение, заставить задуматься, точно ли этот человек раздает такие советы», – сказал пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс.

Тапинас на своей странице в Facebook уже в третий раз сообщил, что мошенники пытаются воспользоваться его именем, поэтому он уже обратился в полицию и Национальный центр кибербезопасности. Известный журналист сказал, что в связи с этим мошенничеством литовские специалисты обратятся и к зарубежным партнерам, поскольку мошенники действуют из-за рубежа.

«Я не торгую криптовалютой, не рассказываю на телевидении о том, как я быстро разбогател, и не пугаю крупные банки. Это мошенники – преступники, которые хотят выманить у вас деньги. То, что вы видите на информационных порталах, в Youtube или на Facebook — это преступление, о нем надо сообщать в полицию. Я не знаю, как можно этому верить, и я очень-очень прошу – включите мозги и не верьте», – писал Тапинас.

Жителей, которые поняли, что попались в руки мошенников, эксперты по безопасности банка Swedbank призывают немедленно обратиться к работникам банка, которые посоветуют, что им предпринять. О мошенничестве также надо сообщить в полицию.

Чтобы не стать жертвами мошенников, будьте бдительны, проверяйте информацию. Мошенникам невыгодно, чтобы вы делали это, поэтому они могут говорить о «секретной информации» или о том, что вы должны принять решение прямо сейчас. Не поддавайтесь на провокации.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ