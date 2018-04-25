Мошенник из Литвы обманным путем получил 122 млн долларов от Facebook и Google

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Мошенник из Литвы по имени Эвальдас Римасаускас смог обманным путем получить от Google и Facebook 122 млн долларов, и за это ему грозит многолетний тюремный срок. Подробности о преступлениях Римасаускаса приводит TJ со ссылкой на отчет Минюста США.

По данным ведомства, Римасаускас получал деньги от компаний с 2013 по 2015 год. Для этого он зарегистрировал в Латвии компанию Quanta Computer Inc: ее название соответствовало названию китайского производителя компонентов. Также он зарегистрировал адреса электронной почты и сфабриковал контракты, счета и переписки с сотрудниками корпораций. Наконец, он открыл несколько счетов в банках Кипра, Литвы, Венгрии, Словакии и Латвии. В течение двух лет мошенник успешно обманывал сотрудников компании, которые оплачивали счета «подрядчика».

За время своей деятельности Римасаускас, по данным Reuters, получил 23 млн долларов от Google и почти 100 млн долларов от Facebook. Представители Google сообщили изданию Bleeping Computer, что в компании в итоге обнаружили мошенничество и сообщили об этом властям. В итоге Google удалось вернуть украденные средства.

Сообщается, что на прошлой неделе Римасаускас признал вину в мошенничестве, краже личных данных и трех случаях отмывания денег. Также он согласился выплатить властям США около 50 млн долларов – доход который он получил лично по статье о мошенничестве. Если суд признает его виновным во всем вменяемых преступлениях, то Римасаускасу грозит до 30 лет в тюрьме.

Отметим, что с 2016 года похожие мошеннические схемы позволили злоумышленникам получить от компаний свыше 3 млрд долларов. В настоящее время, эта схема, по данным ФБР, является одной из самых убыточных для бизнеса.

NEWSru.com