Мошенники в недвижимости

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Брокер агентства недвижимости Балис Кесминас рассказал о случаях мошенничества, с которыми могли столкнуться жители при покупке квартиры, сообщает LRT.

Он нашел объявление о продаже недвижимости в Интернете. При этом цена за квартиру была ниже рыночной. Позднее он обнаружил еще одно рекламное объявление, причем в нем были те же самые фотографии, что и в прошлом, однако отличались цена и местоположение. В действительности квартира была уже продана агентством недвижимости.

Кесминас попытался связаться с владельцем первого объявления и выразил желание посмотреть квартиру, однако продавец предложил заплатить залог за просмотр, который обещал вернуть позже.

«Чтобы не стать жертвой преступников, следует избегать авансовых платежей до тех пор, пока не будет подписан документ или пока квартира не будет осмотрена», — заявил начальник отдела коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис. Он добавил, что в случае выявления случаев мошенничества гражданам следует обратиться в полицию.

Специалисты по недвижимости рекомендуют также проверять личность продавца.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ