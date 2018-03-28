Мощности Круонисский ГАЭС нельзя будет использовать для нужд БелАЭС – министерство

Резервные мощности контролируемой энергетической группой Lietuvos energija Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (КГАЭС) нельзя будет использовать для нужд строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС).

Министр энергетики Литвы во вторник подписал соответствующее распоряжение – взамен существовавших Правил использования электросетей, сообщило Министерство энергетики.

Парламент Литвы законодательно признал строящуюся в Беларуси АЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды Литвы и здоровья жителей Литвы.

Относительно возможности пользоваться услугами КГАЭС Беларусь обратилась к правительству Литвы еще в 2015 году – тогда Литва ответила, что такой возможности нет.

Общая мощность КГАЭС составляет 900 мегаватт, из них 400 мегаватт используются в качестве резерва, который включается в случае перебоев в поставках электроэнергии в Литву.

Российская госкорпорация “Росатом” строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство обеспокоено тем, что АЭС строится без соблюдения стандартов безопасности и может помешать планам синхронизации электросистем стран Балтии с сетями Западной Европы. Беларусь уверяет, что при строительстве атомной станции соблюдает все требования безопасности.

BNS

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