Московский кот очаровал Вильнюс

Спектакли Московского музыкального театра «На Басманной» «Кот в сапогах» в Вильнюсе прошли при полном аншлаге. Уже за две недели до начала гастролей все билеты были проданы, и даже дополнительный спектакль не разрешил ситуации – зал Русского драматического театра Литвы не смог вместить всех желающих. Подобные аншлаги случаются не так часто.

Однако театр «На Басманной» вполне заслужил такое внимание со стороны литовского зрителя. Два сезона подряд он приезжал в Литву с прекрасными спектаклями музыкальной классики – рок-оперой «Капитанская дочка», сатирической притчей «Левша» и, конечно,

музыкальной сказкой для детей и взрослых «Волшебная лампа Аладдина». Эти талантливые режиссерские постановки, великолепная игра актеров, превосходные декорации надолго остались в памяти зрителей.

Новой встречи с театром на литовской земле зрители ждали с нетерпением, тем более, что еще во время последних гастролей было выражено пожелание лично художественному руководителю театра – заслуженной артистке России Жанне Тертерян привезти в Литву детский спектакль. Театр «На Басманной» сдержал свое обещание, а «Кот в сапогах» покорил всех от мала до велика.

Может быть, именно благодаря долгожданному московскому спектаклю жители Вильнюса в полной мере оценили, насколько велика в городе любовь к сказкам и кошкам. Розыгрыши билетов, проходившие в котокафе (Cat Café Vilnius), собирали такие аншлаги, о которых вряд ли подозревают актеры театра.

Итак, 8 октября «Кот в сапогах» захватил Русский драматический театр Литвы – с 11 утра до 6 часов вечера зал буквально взрывался аплодисментами, хохотом, замирал от ужаса и

ликовал. Театральный марафон одного спектакля в течение целого дня достоин занять почетное место в Книге рекордов Литвы.

Главный герой этой поучительной и веселой истории, разумеется, кот, роль которого исполнил Александр Кольцов. Он был убедителен, по-кошачьи таинственен и хитер.

Сердца зрителей покорили и другие актеры. Бесхитростная Принцесса-недопринцесса, а в действительности – настоящая сказочная героиня Дарья Каденская – хрупкая юная красавица с чистым звонким голосом и плавной речью; вальяжный шутник – царь Александр Юдин, милая кошка Жаннет Ирина Елисеева, запомнившаяся изяществом и красотой голоса, и, конечно, Людоед Павла Бадраха, поначалу наводивший леденящий ужас, а под занавес наверняка собравший все цветы и аплодисменты. У исполнителя злодейской партии оказался роскошный баритон, да и артистизма было в избытке. Кроме того, удивительным образом силы добра и зла оказались в этом спектакле на редкость уравновешены.

Неподражаемость «Коту в сапогах» добавили великолепные музыка Юрия Алябова,

стихи Генриха Сапгира и текст одного из классиков детской литературы Софьи

Прокофьевой. Кроме того, режиссер-постановщик «Кота в сапогах» Жанна Тертерян предложила такой простой и ясный, вполне сказочный режиссерский ход, который сразу доходил до сердца: любые силы зла исчезают в тот момент, когда люди начинают действовать. Спектакль театра «На Басманной» рассказывает именно об этом.

Приезд этой замечательной труппы в Вильнюс в очередной раз стал одним из тех сказочных событий, о которых и повествует спектакль. Тем более, что театр относится к выбору своего сказочного репертуара серьезно и со всей ответственностью. Хочется верить, что по всем сказочным законам в следующем году чудо произойдет снова, и в Вильнюсе будет показана еще одна, совсем новая сказка от театра «На Басманной». Будем ждать с нетерпением!

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, Кот в сапогах, Московский музыкальный театр «На Басманной», Спектакль