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Московский кот очаровал Вильнюс

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:01   |   Комментариев: 0

Спектакли Московского музыкального театра «На Басманной» «Кот в сапогах» в Вильнюсе прошли при полном аншлаге. Уже за две недели до начала гастролей все билеты были проданы, и даже дополнительный спектакль не разрешил ситуации – зал Русского драматического театра Литвы не смог вместить всех желающих. Подобные аншлаги случаются не так часто.

Фото пресс-службы Московского музыкального театра «На Басманной»

Фото пресс-службы Московского музыкального театра «На Басманной»

Однако театр «На Басманной» вполне заслужил такое внимание со стороны литовского зрителя. Два сезона подряд он приезжал в Литву с прекрасными спектаклями музыкальной классики – рок-оперой «Капитанская дочка», сатирической притчей «Левша» и, конечно,

музыкальной сказкой для детей и взрослых «Волшебная лампа Аладдина». Эти талантливые режиссерские постановки, великолепная игра актеров, превосходные декорации надолго остались в памяти зрителей.

Новой встречи с театром на литовской земле зрители ждали с нетерпением, тем более, что еще во время последних гастролей было выражено пожелание лично художественному руководителю театра – заслуженной артистке России Жанне Тертерян привезти в Литву детский спектакль. Театр «На Басманной» сдержал свое обещание, а «Кот в сапогах» покорил всех от мала до велика.

Может быть, именно благодаря долгожданному московскому спектаклю жители Вильнюса в полной мере оценили, насколько велика в городе любовь к сказкам и кошкам. Розыгрыши билетов, проходившие в котокафе (Cat Café Vilnius), собирали такие аншлаги, о которых вряд ли подозревают актеры театра.

Итак, 8 октября «Кот в сапогах» захватил Русский драматический театр Литвы – с 11 утра до 6 часов вечера зал буквально взрывался аплодисментами, хохотом, замирал от ужаса и

ликовал. Театральный марафон одного спектакля в течение целого дня достоин занять почетное место в Книге рекордов Литвы.

Главный герой этой поучительной и веселой истории, разумеется, кот, роль которого исполнил Александр Кольцов. Он был убедителен, по-кошачьи таинственен и хитер.

Сердца зрителей покорили и другие актеры. Бесхитростная Принцесса-недопринцесса, а в действительности – настоящая сказочная героиня Дарья Каденская – хрупкая юная красавица с чистым звонким голосом и плавной речью; вальяжный шутник – царь Александр Юдин, милая кошка Жаннет Ирина Елисеева, запомнившаяся изяществом и красотой голоса, и, конечно, Людоед Павла Бадраха, поначалу наводивший леденящий ужас, а под занавес наверняка собравший все цветы и аплодисменты. У исполнителя злодейской партии оказался роскошный баритон, да и артистизма было в избытке. Кроме того, удивительным образом силы добра и зла оказались в этом спектакле на редкость уравновешены.

Неподражаемость «Коту в сапогах» добавили великолепные музыка Юрия Алябова,

стихи Генриха Сапгира и текст одного из классиков детской литературы Софьи

Прокофьевой. Кроме того, режиссер-постановщик «Кота в сапогах» Жанна Тертерян предложила такой простой и ясный, вполне сказочный режиссерский ход, который сразу доходил до сердца: любые силы зла исчезают в тот момент, когда люди начинают действовать. Спектакль театра «На Басманной» рассказывает именно об этом.

Приезд этой замечательной труппы в Вильнюс в очередной раз стал одним из тех сказочных событий, о которых и повествует спектакль. Тем более, что театр относится к выбору своего сказочного репертуара серьезно и со всей ответственностью. Хочется верить, что по всем сказочным законам в следующем году чудо произойдет снова, и в Вильнюсе будет показана еще одна, совсем новая сказка от театра «На Басманной». Будем ждать с нетерпением!

Инф. «ЛК»

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