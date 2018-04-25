Москвичей призвали не будить зверя в спящих ежиках

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Жителей столицы попросили не будить спящих ежей в городских парках и не уносить их в квартиру, поскольку разбуженный еж может впасть в агрессию и покусать. Об этом сообщила специалист «Мосприроды» Анна Сорокина Агентству городских новостей «Москва».

«Обыкновенный еж в московских парках впадает в зимнюю спячку, — рассказала собеседница агентства. — Он для этого закапывается в землю, вырывает норку, но не всегда очень глубокую. И поэтому людям, которые гуляют с собаками, мы настоятельно рекомендуем держать их на поводке. Все собаки по своей натуре — охотники. И они могут ежа учуять, начать его раскапывать, этим его побеспокоить и испугать. Тогда он сразу не сможет уснуть, а так как зимой нет еды — он может погибнуть. Поэтому будить и беспокоить ежиков зимой нельзя».

Если разбудить ежа и попытаться унести в квартиру, он может стать агрессивным, кусаться и шипеть, предупредила Сорокина. «Если вы или ваша собака все-таки разбудили ежика, то его надо отнести в центр реабилитации диких животных или позвонить по единому справочному телефону Москвы. Там специалисты подскажут что делать», — посоветовала специалист.

NEWSru.com