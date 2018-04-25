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Друзья, прекрасные любители музыки! Рады сообщить, что знаменитый Артемий Троицкий выступит в Вильнюсе.

Выступит, а вернее, ответит на все вопросы самый эрудированный, харизматичный, авторитетный музыкальный критик постсоветского пространства, а с недавнего времени и дерзкий, умный, саркастично-остроумный политолог-аналитик Артемий Троицкий. Рассказывать о нем коротко — безнадежное дело, ибо история его творчества, карьеры и личной жизни живописует самыми удивительными, интригующими, фантасмагоричными подробностями, и проще набрать в Википедии имя и фамилию нашего героя, как впечатляющий объем информации подчеркнет уникальность грядущего мероприятия.

Легендарный музыкальный критик и журналист. Самый первый диджей СССР. Король последних журнальных страниц. Организатор первого советского рок-фестиваля. Крестный отец главных советских рок-звезд. Автор первых советских книг о рок-н-ролле. Создатель и ведущий культовых музыкальных радио- и телепередач. Автор передач об истории рока. Культуртрегер, сноб, киноактер, эмигрант, политический обозреватель и диссидент. Артемия Троицкого называют по-разному. Он уже 40 лет является абсолютным авторитетом по музыке, и не только в России, но и за ее рубежами… и многое, многое другое.

В отличие от первого визита, когда Артемий презентовал фильм о себе, ныне в рамках «Дискотека старца Артемия» состоится театрализованный ди-джей-сет и творческая встреча под названием: «Mоя жизнь в песнях и рассказах».

Творческая встреча состоится 13 апреля в 19.00 в джаз-клубе «Павильонас» (ул. Пилимо, 21B).

Билеты продаются во всех кассах Bilietai.lt.