Мозамбику на восстановление требуется 3,2 миллиарда долларов

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На восстановительные работы в Мозамбике – африканской стране, пострадавшей от двух разрушительных циклонов, требуется 3,2 миллиарда долларов. Представители учреждений ООН прибыли в Мозамбик сразу после ударов стихии в марте и в апреле этого года. Они помогали эвакуировать людей, раздавали продовольствие и воду, обеспечивали их палатками и аптечками. Теперь ООН помогает собрать средства, чтобы вернуть разрушенные провинции к нормальной жизни, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт организации.

В результате двух циклонов, обрушившихся на страну в течение полутора месяца, погибли сотни жителей Мозамбика. Только Идаи унес шестьсот жизней. «Недавно я посетила районы, пострадавшие от нашествия стихии, и могла убедиться в масштабах разрушений», — говорит Ахунна Изиконва, директор регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) в Африке. Выступая в ООН в марте, генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал циклон Идаи «самым разрушительным климатическим явлением в истории Африки».

При поддержке ПРООН правительство Мозамбика проводит Международную конференцию по сбору средств на восстановительные работы в пострадавших районах. Форум открылся в Бейре – городе, который циклон Идаи практически сравнял с землей. Участникам конференции представили результаты исследования, проведенного специалистами ООН, Евросоюза, Всемирного банка и Африканского банка развития. Авторы отчета приводят сумму в 3,2 миллиарда долларов, которая, по их оценкам, необходима на восстановление инфраструктуры в восьми провинциях Мозамбика и внедрение социальных программ.

Чтобы население вернулось к родным местам, необходимо обеспечить людей жильем, работой, восстановить транспортное сообщение, создать возможности для развития сельского хозяйства и рыболовства. В Программе развития ООН стремятся к тому, чтобы все эти проекты разрабатывались и внедрялись с учетом прав человека, гендерного равноправия и других принципов, лежащих в основе политики ООН.