Можно ли ехать на спущенном колесе

Ремонт пробитого в дороге колеса может стать нешуточной проблемой, если в машине нет «запаски», а до ближайшего пункта шиномонтажа много километров.

В дороге случается всякое, в том числе проколы, порезы и прочие повреждения покрышек. Большинство автопроизводителей стараются комплектовать свои машины если и не полноценным запасным колесом, то хотя бы «докаткой». Однако некоторые модели авто вместо этого получают лишь баллончик с «противопрокольной химией», которая после закачки в колесо по идее должна сама собой залепить дыру в резине. Но случается так, что либо «докатка» с «запаской» еще раньше выбыли из строя, либо дырка в колесе такая, что никакой волшебной «химии» не справиться, — например, в случае бокового пореза. И что делать в такой ситуации, задается вопросом «Автовзгляд»? До шиномонтажа добраться как-то нужно же!

Сразу возникает вопрос: а можно ли как-нибудь добраться до этого придорожного заведения на спущенном колесе? В некоторых случаях да, это допустимо. Например, когда резина получила сравнительно небольшое повреждение, то есть дырку, сквозь которую воздух выходит не сразу, а за какое-то время. В этом случае важно помнить, что на колесе можно ехать без опасений повредить резину ровно до тех пор, пока между ее частью, прилегающей к земле, и диском имеется хотя бы тоненькая прослойка воздуха. Это означает, что если мы накачаем колесо по-максимуму и быстренько поедем, то у нас будут все шансы добраться своим ходом до пункта шиномонтажа — «короткими перебежками», с периодическими остановками для новых подкачек сдувающегося колеса.

Разумеется, ехать нужно не быстро, избегать ям и ухабов, а также не производить резких маневров — чтобы, во-первых, не терять контроль над машиной и не разбортировать спускающее колесо. Но если воздушная прослойка между резиной и диском отсутствует, на спущенном колесе ехать нельзя. В этом случае металл диска будет катиться непосредственно по резине, «зажевывая» и разрезая ее поверхность изнутри, повреждая корд и прочее. Другими словами, в случае серьезного повреждения колеса, когда как ни подкачивай, а воздух, не задерживаясь внутри, возвращается в атмосферу, ехать на спущенном колесе нельзя.

Верней, можно потихоньку, но только в том случае, если вы готовы выбросить его буквально через километр такой езды. В этом случае, чтобы добраться до шиномонтажной мастерской, придется воспользоваться услугами эвакуатора. Или, если у вас в багажнике случайно завалялся аварийный набор для самостоятельного устранения проколов, можно демонтировать колесо и, вспоминая дедовские навыки самостоятельного шиномонтажа, починить покрышку своими руками.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, пробитое колесо, ремонт