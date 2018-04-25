Можно проверить, где будете копить пенсию

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Фонд социального страхования «Содра» отправил сообщения о накоплении пенсий, условиях накопления и компаниях, в которых жители начнут копить в пенсионных фондах второй ступени с июля этого года.

130 тыс. жителей, которые моложе 40 лет и 2 января работали или занимались индивидуальной деятельностью, в случайном порядке распределены между 5 компаний по накоплению пенсий.

Еще около 20 тыс. жителей, которые остановили накопление в 2013 году, независимо от возраста вновь вовлечены в накопления в тех же компаниях, где остановили накопление.

Информация этим жителям предоставлена на личных страницах на сайте Фонда социального страхования sodra.lt и отправлена на электронную почту, если жители предоставили «Содре» свой электронный адрес.

Подключившись к сайту, жители также могут отказаться от участия в накоплении. Это можно сделать до 30 июня этого года.

Информация «ЛК», BNS