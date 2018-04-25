MSC Ingy перенес Клайпеду в высшую лигу контейнерных погрузок (фото)

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Прибывшее в среду в Клайпеду крупнейшее судно компании Mediterranean Shipping Company (MSC) — MSC Ingy, по сообщению дирекции порта, изменило его историю и стало крупнейшим судном, когда-либо заходившим в Клайпедский порт.

«Успешный заход MSC Ingy позволил поднять статус Клайпедского порта на высший контейнерный уровень – из 500 портов мира, в которые MSC доставляет грузы, лишь 37 (то есть, около 7%) готовы принимать суда класса ULCV (сверхбольшое контейнерное судно)», – сообщила дирекция порта.

Судно MSC Ingy длиной 400 метров и шириной 59 метров, вмещает почти 19,5 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ, условных контейнеров), оно причисляется к классу сверхбольших контейнерных судов (Ultra Large Container Vessel). MSC Ingy ходит по «Шелковому» маршруту, по которому контейнеры доставляются из Китая, Южной Кореи и Малайзии в порты Западной Европы (в том числе и в Клайпеду) и из Западной Европы на Дальний Восток.

Судно пришвартовано у причала стивидорной компании Klaipedos Smelte. В Клайпеде с него будут выгружены грузы, предназначенные для клиентов в Литве и Белоруссии.

Клайпеда стала третьим портом на Балтийском море, где могут швартоваться такие суда, – до сих пор они ходили только до польского Гданьска или датского Орхуса.

BNS