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Муфис

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 11, 0:01   |   Комментариев: 0

LTK1048-4Наш малыш Муфис был спасен из подвала посольства Италии, куда он каким-то образом упал.

Котенок несколько дней просил о помощи и даже охрип, но, к счастью, был услышан и спасен. Малыш был невероятно голоден и страдал от жажды, к тому же еще и сильно напуган. Сейчас все это уже позади и Муфис наслаждается вниманием волонтеров в нашем приюте. Вначале он боялся прикосновения и ласки, но сейчас уже освоился и испытывает наслаждение, находясь на руках человека.

Если хотите познакомиться с нашим найденышем, звоните по тел. 8 605 33452 

Команда «Лесе».

Метки: 

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