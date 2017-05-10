Муфис

Наш малыш Муфис был спасен из подвала посольства Италии, куда он каким-то образом упал.

Котенок несколько дней просил о помощи и даже охрип, но, к счастью, был услышан и спасен. Малыш был невероятно голоден и страдал от жажды, к тому же еще и сильно напуган. Сейчас все это уже позади и Муфис наслаждается вниманием волонтеров в нашем приюте. Вначале он боялся прикосновения и ласки, но сейчас уже освоился и испытывает наслаждение, находясь на руках человека.

Если хотите познакомиться с нашим найденышем, звоните по тел. 8 605 33452

Команда «Лесе».

Метки: N19 (1159) 11 мая