«Мультимаг» – новое слово в медицине

🔊 Воспроизвести

С наступлением холодного времени года увеличивается число переломов, ушибов, растяжений и прочих неприятностей, часто случающихся вследствие нечищеных тротуаров и дорог. Неслучайно врачи-травматологи считают зиму самым травмоопасным периодом. Согласно статистике, количество уличных травм зимой увеличивается вдвое.

– Каждый год зима становится большим испытанием как для врачей, так и для пациентов. В настоящее время в вильнюсских больницах не хватает мест, чтобы разместить всех больных с переломами, тех, кому без оперативного вмешательства уже не обойтись, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. – Обычно, если дислокация перелома достаточно обширная, то врачи стараются применить оперативный метод лечения. Кроме того, наложение гипса или лангетки не всегда позволяет точно составить и зафиксировать кости, поэтому многие переломы невозможно лечить традиционным способом.

– Какие переломы более всего характерны для зимнего периода?

– Прежде всего это переломы лучевой кости (от локтя до запястья), на которую чаще всего приходится нагрузка при падении, переломы лодыжек, ключицы, переломы костей голени, коленного сустава, черепно-мозговые травмы. Очень серьезные травмы могут получить пожилые люди в силу возрастных особенностей костей: ведь даже небольшой удар при падении способен вызвать у них перелом шейки бедра или позвоночника.

Поэтому, в первую очередь, очень важны профилактические меры, которые помогут обезопасить себя от травм. Конечно, лучшая профилактика – это осторожность и осмотрительность на улице, однако не надо забывать и об удобной обуви с нескользящей подошвой. Сейчас во многих европейских странах используют специальные противогололедные накладки, которые прикрепляются на обувь. Люди очень часто поскальзываются и падают при входе или выходе из автобуса или троллейбуса, или когда пытаются догнать уходящий транспорт. То есть банальная спешка и невнимательность могут стать причиной многих травм.

– Чем может ваша клиника помочь больным с переломами?

– В нашей клинике есть уникальный аппарат магнитоволновой терапии «Мультимаг». Он незаменим при многих заболеваниях, ведь в аппарате создано около 500 различных лечебных программ. Причем в нашем арсенале уже не один, а два таких аппарата, поскольку число желающих пройти оздоровительные процедуры постоянно увеличивается. С помощью процедур магнитотерапии кости при переломах срастаются значительно быстрее. Если при большинстве переломов иммобилизация (придание неподвижности поврежденной части конечности) рекомендуется на шесть недель, то после проведения курса магнитотерапевтического комплекса кости срастаются в два раза быстрее – через три недели можно снимать гипс. Через день, максимум два, отек от перелома уже проходит, и боли практически исчезают. А перелом позвоночника лечится за три месяца (вместо шести).

Продолжительность сеанса составляет 20 минут, а количество процедур зависит от вида перелома. Как правило, это 10 процедур, но в отдельных случаях назначаем дополнительно еще 5 процедур.

«Мультимаг» лечит не только переломы, но и различные ушибы, вывихи, растяжения. В этих случаях магнитотерапевтические сеансы лучше начинать сразу. Уже за несколько сеансов аппарат снимает опухоль от ушиба. Особенно наглядно действие магнитных волн проявляется при восстановлении после пластических операций: отек лица проходит буквально за два-три дня.

Часто в нашу клинику обращаются спортсмены после перенесенных травм. И не только спортсмены, но и так называемые любители спорта, которых в последние годы стало довольно много. Неправильный подход к занятиям (без предварительной разминки) приводит к печальным последствиям. Поэтому от различных травм страдают гораздо больше любители, чем профессионалы. Это относится к футболистам, любителям бадминтона, а также поклонникам зимних видов спорта, катающимся на лыжах и коньках. Кстати, переломы ключицы – довольно распространенная травма среди спортсменов-всадников.

«Мультимаг» помогает справиться с проблемами плечевых и коленных суставов. В клинику обращаются пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитотерапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

– Зима – это не только период травм, но и «благоприятное» время для гриппа и различных вирусных инфекций, последствия которых бывают весьма плачевными. Как можно обезопасить себя?

– Долгие годы активно велись дискуссии по поводу прививки от гриппа. Сейчас прививку признали одним из действенных способов защиты от гриппа. Прежде всего пройти вакцинацию стоит детям и взрослым старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими болезнями сердца или легких (обструктивной болезнью легких), медицинским и социальным работникам. Лучше всего прививаться не позднее чем за две недели до начала эпидемии сезонного гриппа.

Опять же не стоит забывать и о профилактических мерах. В первую очередь, об использовании медицинских масок. К сожалению, в Литве еще нет культуры их ношения, и, как правило, человек, больной гриппом или простудой, продолжает заражать других. То есть медицинские маски должны носить уже заболевшие люди, чтобы защитить окружающих.

Если в силу каких-то причин человек не стал прививаться, то в качестве профилактики гриппа и простуды и не только опять поможет магнитотерапевтическое лечение. Одним из свойств «Мультимага» является укрепление иммунной системы. Поэтому если человек прошел хотя бы 5 сеансов магнитотерапии, то во время эпидемии гриппа и простудных заболеваний он не заболеет. Более того, чтобы не произошло последующих осложнений, пройти курс магнитотерапии можно даже болея гриппом, обычно при температуре 37-38 °С можно начинать лечение. Больной приходит в маске, и уже за несколько процедур все побочные эффекты исчезают. Для полного выздоровления нужно пройти 5 сеансов магнитной терапии. Для таких больных мы назначаем отдельное время, чтобы они не смогли заразить здоровых пациентов, а после сеанса очищаем кабинет.

В нашей практике встречаются случаи, когда к нам обращаются люди с сильным насморком. Предположим, человеку предстоит лететь на самолете, выступать на конференции или он работает с детьми, понятно, что выделения из носа ему совершенно некстати. После нескольких сеансов магнитотерапии (обычно трех) насморк проходит. Недаром весь медицинский персонал клиники во время эпидемии не болеет ни гриппом, ни простудой, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Мы наблюдаем такую тенденцию, что те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеваниям, настолько укрепляли свой иммунитет, что гриппом тоже не болели.

– С какими еще болезнями помогает справиться «Мультимаг»?

– Аппарат дает превосходные результаты в качестве реабилитации после ишемических инсультов, поскольку магнитные волны благоприятно воздействуют на сосуды, кровоток, ускоряя его в четыре раза. Соответственно, улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. Мы каждый день наглядно видим, как у больных сужается размер очага ишемического поражения, улучшается самочувствие, восстанавливается речь. После 10 процедур магнитотерапии у пациентов, перенесших инсульт, значительно быстрее восстанавливаются двигательные функции, еще в течение 15 дней продолжается восстановление организма. Мы радуемся, когда видим, как на наших глазах человек возвращается к полноценной жизни.

Но в качестве профилактики необходимо ежегодно проводить лечебный курс, поскольку люди, перенесшие инсульт, постоянно находятся в зоне риска его повторения. В нашей клинике есть целая группа больных, перенесших когда-то инсульт. Каждые полгода они проходят магнитотерапевтические процедуры, чтобы избежать повторного инсульта. Один из наших пациентов, у которого случился инсульт 11 лет назад, все это время каждые полгода проходит курс лечения. Повторного инсульта у него больше не возникло.

Многие люди испытывают головокружение, которое в пожилом возрасте является признаком того, что через сосуды головного мозга плохо поступает кровь. Это может быть в том числе сигналом прединсультного состояния. Поэтому профилактика с помощью магнитных волн в этом случае просто необходима.

– Многие люди по своей натуре — скептики. И сколько бы мы не говорили об удивительных медицинских свойствах аппарата «Мультимаг», тем не менее они могут усомниться: не вызывает ли он побочных эффектов, о которых иногда замалчивается?

– Нет. Могу сказать, что ухудшений после применения аппарата не выявлено. На сегодняшний день – это совершенно безвредный аппарат, оказывающий лечебное воздействие. Кроме того, без магнитных волн человек не может жить. Нам нужно не только космическое облучение, но и магнитные волны. Поскольку это обосновано движением эритроцитов, которые имеют в своем составе 75 проц. железа. Поэтому, как только они попадают в магнитное поле, начинает ускоряться кровоток.

За 11 лет использования комплекс превзошел все наши ожидания. Аппарат такого типа лечит магнитными волнами весь организм человека. Врачу остается лишь для каждой конкретной патологии подобрать специальную программу. Своим пациентам я всегда говорю, что, если они хотят полноценно жить, они должны каждые полгода (или раз в год) проходить сеансы магнитотерапии. Неважно, какое это заболевание – хроническое или нет. В любых случаях важна превенция. Не надо ждать обострения болезни, ее всегда можно предупредить. Тогда улучшается качество жизни человека. С помощью аппарата успешные результаты получаем при лечении болей разного происхождения. Поэтому лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективное, безболезненное и без побочных эффектов.

Магнитная терапия помогает при стрессах, нервных заболеваниях, лечит депрессию. «Мультимаг» снимает усталость – уже за один сеанс повышаются тонус всего организма, работоспособность. Аппарат помогает метеозависимым людям, прибавляет энергии, снимает бессонницу. Такой же положительный эффект программы оказывают и на головные боли, характерные для этого периода времени, включая мигрени, кровяное давление.

Хочу еще раз напомнить: чтобы лечить с помощью комплекса «Мультимаг», мы должны знать, что лечить, какую конкретно задать программу, то есть знать точный диагноз. Очень важно, если больной придет с готовым исследованием, тогда задача врачей упростится. Хотя бывают случаи, что, для того чтобы установить диагноз, нужно назначить дополнительные исследования. В клинике работает команда врачей-профессионалов, предоставляющих полный спектр услуг – от установления диагноза с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского и ультразвукового исследований до консультаций врачей-специалистов: неврологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, радиологов и ортопедов-травматологов.

В наших ближайших планах – приобрести аппарат для диагностирования по современной методике с помощью термовидения, когда на первоначальном этапе болезнь можно выявить путем теплового инфракрасного излучения. В качестве превенции заболевания термовидение — совершенно новое слово в медицине.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00.

Необходима предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.