«Мультимаг» – новое слово в медицине

Столичная клиника «Томография», известная не только в Литве, но и за ее пределами благодаря уникальному магнитотерапевтический комплексу «Мультимаг», в начале декабря провела необычный эксперимент. Пригласила 20 добровольцев – людей среднего возраста из числа пациентов клиники пройти пять сеансов по антигрипповой программе на аппарате «Мультимаг». Результаты оказались весьма впечатляющими – никто из участников эксперимента в течение зимы гриппом так и не заболел.

– Другим пациентам клиники, кто успел переболеть гриппом и у кого начались осложнения, например, в виде сильного, затяжного кашля, мы предложили тоже пройти магнитотерапевтические процедуры с помощью «Мультимага», – рассказывает руководитель клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. – Уже после первого сеанса больные могли спокойно спать, не мучаясь изнуряющим кашлем. Кроме того, мы наблюдаем такую тенденцию, что те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеванием, например, лечили суставы при помощи аппарата, настолько укрепляли свой иммунитет, что гриппом тоже не болели. Поэтому с полной уверенностью можем сказать, что профилактика гриппа заключается не только в вовремя сделанной прививке, но и в магнитотерапевтических процедурах, которые также защищают организм. И в будущем мы планируем проводить подобные профилактические процедуры по предупреждению гриппа – будем приглашать желающих пройти сеансы на аппарате «Мультимаг».

«Мультимаг» – это совместная разработка ученых Германии, Голландии и России. В 2006 году этот лечебный комплекс получил лицензию Европейского союза на использование в медицинских учреждениях, а уже в следующем году он впервые появился в Литве в арсенале столичной клиники «Томография». Не так давно клиника приобрела еще один такой аппарат, в котором появилась дополнительная функция – он оснащен специальным датчиком для измерения пульса. В этом случае магнитные поля воздействуют на организм человека лучше, поскольку они выравниваются вместе с пульсом – в зависимости от пульса частота магнитных полей тоже меняется.

– За счет чего достигается такой положительный эффект?

– Такой эффект достигается благодаря тому, что аппарат такого типа лечит магнитными волнами все тело человека. Одновременно в нем работают 400 магнитов (тогда как в других аппаратах – от двух до максимум пяти магнитов). Несмотря на то, что волны запрограммированы соответственно болезням и их локализации, пульсирующие магнитные поля оказывают лечебное действие на весь организм человека. Уникальность аппарата состоит в том, что он предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями как на весь организм человека в целом, так и на отдельные его части. Для каждой патологии подбираются специальные программы – в аппарате создано около 500 различных лечебных программ.

В среднем продолжительность одной лечебной процедуры составляет 15-20 минут. Каждая программа воздействует на различные участки тела, там, где есть поражение. Например, при поясничном радикулите задается определенная программа для всего позвоночника с акцентом на поясничный отдел. Уже за несколько процедур снимается боль, уменьшается воспалительный процесс, улучшается влажность межпозвоночных дисков. Сейчас комплекс «Мультимаг» мы применяем при лечении головных болей, при аллергическом бронхите, хронической обструктивной болезни легких, цистите, воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, хроническом панкреатите.

Магнитотерапия используется при ишемическом инсульте, поскольку магнитные волны благоприятно действуют как на сосуды, так и на кровоток. Одного нашего пациента, перенесшего инсульт такого типа, еще на первые сеансы привозили родственники. На второй неделе он мог приезжать уже самостоятельно, более того, мог передвигаться без палочки. На мой вопроc, где же ваша палочка, спокойно ответил – оставил в машине.

– Какое лечебное воздействие оказывает «Мультимаг» при реабилитации ишемического инсульта?

– В первую очередь он освобождает и расширяет сосуды, кроме того, ускоряет в четыре раза кровоток головного мозга, оснащая его кислородом. Эритроциты начинают двигаться быстрее – как следствие очаги ишемического инсульта практически полностью исчезают. После 10 процедур у больных, перенесших инсульт, значительно быстрее восстанавливаются двигательные функции, возвращается речь.

«Мультимаг» может помочь и в качестве профилактики инсульта. Ведь инсульт не всегда возникает внезапно: чаще всего ему предшествуют различные признаки. Как правило, это сильные головные боли, головокружение, которое сопровождаются мельканием «мушек» перед глазами, могут возникать ощущения онемения кончиков пальцев, искривление какой-то части лица, нарушение речи. Если эти симптомы не пропустить, то с помощью аппарата можно даже предотвратить ишемический инсульт.

К сожалению, среди больных появилась еще одна неблагоприятная тенденция – а именно против повышенного давления принимать постоянно лекарства, которые не всегда являются панацеей, а порой, наоборот, дают побочные эффекты в виде распухания ног и проч. «Мультимаг» успешно лечит любое давление, нужно только установить его причину. Например, та же гипертония имеет целый ряд причин: плохая работа почек, надпочечников, сердца, щитовидной железы – все это может вызвать повышение давления. Поэтому вначале нужно устранить причину, а использование аппарата «Мультимаг», во-первых, помогает улучшить действие лекарств, которые употребляет больной от гипертонии (не нужно применять слишком больших доз), и, во-вторых, в дальнейшем нормализует давление. В нашей клинике есть пациенты, у которых после 10 сеансов магнитной терапии на протяжении нескольких лет давление не повышалось. То есть давление нормализуется уже без лекарств.

«Мультимаг» дает положительные результаты при лечении сердечной аритмии. На протяжении нескольких лет в нашей клинике раз в полгода проходит профилактический курс пациент из Германии (немецкая больничная касса оплачивает ему дорогу и лечение в Литве, поскольку магнитотерапевтические сеансы в Германии стоят очень дорого). По прошествии двух с половиной лет с него даже сняли льготы, которые он получал за свою болезнь, поскольку нарушений сердечного ритма у него уже не наблюдается.

– С какими еще заболеваниями можно назначать магнитную терапию?

– Очень помогает «Мультимаг» при туннельном синдроме (неврологическом заболевании, проявляющимся длительной болью и онемением пальцев кисти руки). В наш компьютерный век это заболевание стало очень распространенным. Причиной заболевания является сдавление срединного нерва между костями и сухожилиями мышц запястья из-за неправильного положения руки во время работы с компьютерной мышкой. В большинстве случаев, чтобы устранить причину, врачи прибегают к хирургическому вмешательству. Однако операция не всегда помогает – на первых порах больной чувствует значительное улучшение, а потом болезнь возвращается. Таким больным мы назначаем магнитотерапевтические процедуры – уже после 10 сеансов исчезают боли, возвращается чувствительность пальцев. На сегодняшний день в клинике есть целая группа больных с туннельным синдромом, которым назначена магнитная терапия. Поэтому операция при данном заболевании является крайним методом, а не первичным.

Больше всего пациентов, которым назначают «Мультимаг», – обращаются с болезнями позвоночника и различных заболеваний суставов. Аппарат помогает уменьшить или вообще снять на некоторое время (обычно – на полгода) приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, очищает легкие, избавляет от мокроты. Упрощает процесс лечения воспаления легких – выздоровление происходит в два раза быстрее. Магнитотерапия помогает улучшить пищеварение, избавляет от изжоги, заставляет работать кишечник (особенно, если человек страдает запорами).

Давно известно, что магнитные поля укорачивают время заживания переломов до трех недель. Если больной обратится в клинику в течение первых трех-четырех дней после полученного перелома, то вместо шести недель восстановление происходит за три недели. Через день, максимум два, отек от перелома уже проходит, и практически исчезают боли. В нашу клинику в основном обращаются спортсмены после перенесенных травм, но в последнее время все чаще стали обращаться и так называемые любители спорта, которых в последние годы стало довольно много. Неправильный подход к занятиям спортом (без предтренировочной разминки) приводит к печальным последствиям. Потому любители страдают от различных травм гораздо больше, чем профессионалы. Кроме того, очень популярны у жителей Литвы стали поездки на горнолыжные курорты, которые не у всех заканчиваются приятным отдыхом. Переломы, растяжения, перетренировки – это неполный перечень проблем, с которыми обращаются к нашим специалистам. В этих случаях «Мультимаг» буквально творит чудеса. Есть даже специальная программа «восстановление сил», которая очень помогает вернуть жизненный тонус.

«Мультимаг» незаменим для больных с простатой – снимается воспаление, расширяется мочеиспускательный канал, и как следствие – прекращаются ночные походы в туалет.

Аппарат помогает при таком неприятном заболевании, как подагра – уже после первого сеанса у больного исчезает боль и снимается отечность. Следует понять, что подагру, к сожалению, вылечить нельзя, но ее можно контролировать. Процедуры магнитно-волновой терапии облегчают протекание болезни, снимают периоды обострения. Более того, если больной исключит из своего рациона продукты, провоцирующие острый приступ подагры, то качество жизни значительно улучшится.

Пациенты нашей клиники, страдающие различными хроническими заболеваниями, и которые хоть раз проходили лечение с помощью комплекса «Мультимаг», хорошо знают, что не надо дожидаться обострения, достаточно раз в полгода пройти курс лечения, после чего значительно облегчается протекание болезни.

Но для того, чтобы лечить при помощи комплекса «Мультимаг», врачи клиники должны точно знать, что лечить, какую конкретно задать программу. Пациент может прийти с исследованиями других клиник или пройти исследования на месте. Необходимо установить точный диагноз и только тогда переходить к использованию магнитотерапии.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями для исследований действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» для пенсионеров бесплатная.

Зак. № LK-121

Метки: N13 (1153) 30 марта, Клиника «Томография», Мультимаг