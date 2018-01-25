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Муниципалитеты Литвы уделяют внимание еврейским кладбищам

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 12:00   |   Комментариев: 0

Представители ведомств по охране памятников и еврейские общины Литвы отмечают, что муниципальные власти уделяют все большее внимание приведению в порядок заброшенных еврейских кладбищ и мемориальных мест, сообщила газета Lietuvos zinios.

“Тенденции действительно очень позитивные. Осуществлять надзор за кладбищами – функция самоуправлений, и у нас уже есть хорошие примеры. Один из них – Кретинга, однако хорошо справляются и Вильнюс, Алитус, добрую волю проявил Молетай, другие самоуправления”, – сказала председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Старший государственный инспектор Клайпедского отделения Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас также отметил, что в последнее десятилетие ситуация с еврейским кладбищем, по крайней мере в Клайпедском округе, значительно изменилась, не осталось совершенно запущенных и не присматриваемых еврейских кладбищ или исторических мест.

В Кретинге еврейское кладбище недавно было огорожено, были оборудованы запирающиеся ворота, назначен смотритель.

BNS

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