Муниципалитеты Литвы уделяют внимание еврейским кладбищам

Представители ведомств по охране памятников и еврейские общины Литвы отмечают, что муниципальные власти уделяют все большее внимание приведению в порядок заброшенных еврейских кладбищ и мемориальных мест, сообщила газета Lietuvos zinios.

“Тенденции действительно очень позитивные. Осуществлять надзор за кладбищами – функция самоуправлений, и у нас уже есть хорошие примеры. Один из них – Кретинга, однако хорошо справляются и Вильнюс, Алитус, добрую волю проявил Молетай, другие самоуправления”, – сказала председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

Старший государственный инспектор Клайпедского отделения Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас также отметил, что в последнее десятилетие ситуация с еврейским кладбищем, по крайней мере в Клайпедском округе, значительно изменилась, не осталось совершенно запущенных и не присматриваемых еврейских кладбищ или исторических мест.

В Кретинге еврейское кладбище недавно было огорожено, были оборудованы запирающиеся ворота, назначен смотритель.

BNS

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