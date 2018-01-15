Муниципальные выборы тормозят реорганизацию регионов

Правительство отходит от своих вынашиваемых планов по проведению администрационной реформы Литвы, и сейчас в центре внимания укрепление десяти региональных центров разного уровня, хотя сама эта идея вызывает споры относительно возможного неравенства муниципальных образований, отмечает в понедельник портал delfi.lt.

По словам вице-министра внутренних дел Гедрюса Сурплиса, с учётом приближения поры муниципальных выборов, а также потому, что проведённые исследования не дали окончательного ответа о том, как следует реорганизовать регионы страны, принято решение до 2020 г. не планировать никаких администрационных реформ, а работать “с имеющейся структурой”.

По утверждению Delfi.lt, МВД отказалось от идеи упразднения так называемых “кольцевых муниципалитетов” – эта задумка была представлена в конце октября прошлого года. В ходе её реализации были бы упразднены шесть “кольцевых муниципалитетов”, то есть такие, центра которых находятся на территории других муниципалитетов – городов Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Панявежиса и Алитуса.

Уе не обсуждается и представленный в ноябре план реформы уездов страны, который был составлен в соответствии с проведённым по заказу Минэкономики фирмой Strategy Labs исследованием специализации экономических территорий. Он предусматривает сформирование в Литве четырёх функциональных специализированных центров критической экономической величины вокруг Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляй.

BNS

Метки: Литва