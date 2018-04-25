Мусор спрячут под землю

🔊 Воспроизвести

Вильнюсские власти в течение двух лет за более чем 10 млн евро оборудуют в литовской столице около 3 тыс. новых подземных или полуподземных контейнеров для бытовых отходов, сообщает BNS.

Заместитель мэра Вильнюса Линас Квядаравичюс заявил, что в течение двух лет планируется оборудовать 780 площадок с 3 тыс. контейнеров — в них будет приблизительно по 4–5 контейнеров, предназначенных не только для смешанных коммунальных отходов, но и для бумаги, пластмассы, стекла.

Планируется, что в Жирмунай появится 79 площадок, на Антакальнисе – 58, в Шяшкине – 54, в Каролинишкес, Юстинишкес, Фабийонишкес – по 51, в Сянаместисе – 33.

Глава Центра переработки отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс отмечает, что оборудование подземных контейнеров также позволит экономить в год около 0,5 млн евро, выделяемых на эту переработку.

В 2016 году правительство Литвы выделило самоуправлениям на закупку и оборудование новых контейнеров 70 млн евро из фондов Евросоюза. Вильнюсу это обойдется почти в 10,2 млн евро (с НДС). 85% этой суммы выделяет ЕС.

Полуподземные и подземные контейнеры широко распространены в большинстве стран Евросоюза.

Инф. «ЛК», BNS, vilnius.lt