Мужчинам впервые разрешили прийти в платьях на королевские скачки

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Посетители королевских скачек в Аскоте (Royal Ascot) смогут в 2019 году сами выбрать, какой гендерный дресс-код они хотят соблюдать, сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, это означает, что мужчины могут одеться в платье, а женщины — в мужской костюм (при этом, однако, необходимо следовать остальным правилам выбранного образа).

В свою очередь издание The Daily Telegraph пишет, что организаторы скачек стремятся к инклюзивности. Изменения в правилах направлены, в частности, на то, чтобы на мероприятии было комфортно трансгендерным посетителям.

Как отмечается в дресс-коде 2019 года, «джентльмены» посещают скачки в сером или черном костюме с галстуком и жилетом, а «дамы» не могут выбирать платья с отрытыми плечами и коленями.

Королевские скачки в Аскоте пройдут с 11 по 22 июня.

Как сообщалось, в Канаде отменили дресс-код с высокими каблуками. Обувь должна быть спроектирована так, чтобы люди могли работать безопасно, говорится в постановлении правительства Британской Колумбии.

korrespondent.net