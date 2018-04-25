«Мужской Род, единственное число»

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Спектакль знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи.

Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала, когда Луи был еще ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера. Его появление взрывает обычное течение жизни.

Прошлое, богатое на невероятные события, вносит свои поправки в настоящее. Это один из самых неожиданных и восхитительных в своей легкости и праздничности спектакль. Даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожидают зрителей в этой бесконечно смешной и обаятельной французской комедии.

Детективная комедия

13 марта в 19 часов

Вильнюс, Дом польской культуры

14 марта в 19 часов

Клайпеда, Дом рыбака

Роли исполняют любимые артисты:

Александр Носик, Андрей Кайков, Галина Данилова,

Мирослава Карпович и Сергей Ефремов