«Мужской Род, единственное число»

Спектакль знакомит зрителя с молодым парнем по имени Луи.
Его отец — добропорядочный чиновник, а мать загадочно пропала, когда Луи был еще ребенком. Ни одна из попыток понять ее поступок не увенчалась успехом. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера. Его появление взрывает обычное течение жизни.
Прошлое, богатое на невероятные события, вносит свои поправки в настоящее. Это один из самых неожиданных и восхитительных в своей легкости и праздничности спектакль. Даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не сможет представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожидают зрителей в этой бесконечно смешной и обаятельной французской комедии.
Детективная комедия
13 марта в 19 часов
Вильнюс, Дом польской культуры
14 марта в 19 часов
Клайпеда, Дом рыбака
Роли исполняют любимые артисты:
Александр Носик, Андрей Кайков, Галина Данилова,
Мирослава Карпович и Сергей Ефремов