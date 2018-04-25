Мужской хоккей могут исключить из программы Олимпиады-2022

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Международный олимпийский комитет рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из НХЛ, второй — проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый — отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.

Сейчас изучаются все четыре варианта. Когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается.

В начале апреля 2017 года лига объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, позже комиссар НХЛ Гэри Бетмэн сообщил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Игроки из НХЛ не приняли участие в Играх впервые с 1998 года, победителем хоккейного турнира стала сборная России.

Мужской хоккейный турнир впервые был включен в программу на летней Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене, с 1924 года он был перенесен на зимние Игры. Изначально к участию в олимпийском хоккейном турнире допускались только спортсмены-любители, однако с ОИ-1988 МОК разрешил профессиональным хоккеистам участвовать в Олимпиадах, напоминает ТАСС.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

NEWSru.com