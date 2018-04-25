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Каждый год в преддверии Рождества мы ждем чуда, и в этом году оно действительно придет!

28 ноября в концертном зале Compensa, а 29 ноября на сцене концертного зала Паланги гостья из заснеженного Санкт-Петербурга Евгения Зима, автор шоу «Музыка в темноте», представит новую программу — «Рождественская мистерия».

В новом шоу собраны лучшие образцы классических произведений, которые по праву заслужили эпитеты «самых рождественских», «самых новогодних», «самых волшебных».

Чем ближе Рождество, тем больше хочется волшебного праздника.

Коллектив «Виртуозов Петербурга» под руководством Евгении Зимы создаст незабываемый вечер, когда сокровища классической музыки при свете звезд перенесут гостей из высокой церкви в Лейпциге, где Бах писал «Рождественскую ораторию», в нарядную Вену к Штраусу, а затем мы окажемся в дореволюционном Петербурге, где Дроссельмейстер вновь расскажет Маше таинственную сказку.

Снежное утро, морозный вечер, горячий пунш, шуршание оберточной бумаги, теплые слова и родные улыбки — все это неповторимый дух Рождества — семейного и теплого праздника, который хочется разделить с самыми родными и близкими.

Шоу-программа «Музыка в темноте: Рождественская мистерия» — мероприятие, которое придется по душе не только ценителям классической музыки, но и тем, кто еще мало знаком с классическими произведениями.

Уникальная постановка, где академическое исполнение музыкантов-виртуозов переплетено с новейшими технологиями, не оставит равнодушным ни одного гостя.

«Музыка в темноте» — это синергия искусства и технологий. В полной темноте виртуозные музыканты будут исполнять шедевры мировой классики, в то время как на сцене развернется настоящее представление – хореография, 3D-мэппинг, motion видео, лазерное и световое шоу.

Концерт с участием «Виртуозов Петербурга» – прекрасный повод, чтобы встретить Рождество в кругу близких людей и проникнуться волшебным духом любимого праздника!

Исполнители:

*ансамбль солистов «Виртуозы Петербурга»;

*солисты Мария Литке, Роман Арндт (Михайловский театр);

*хореография — Дмитрий Олейников, Катерина Сергеева (финалисты шоу «Танцы» на ТНТ);

художественный руководитель и автор идеи — Евгения Зима.

Дата:

28 ноября 19.00 концертный зал Compensa,

29 ноября 19.00 концертный зал Паланги.

http://www.zimusic.eu/