Музыкальная сказка «Приключения зайчонка Пифа»

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Спектакль «Приключения зайчонка Пифа» белорусского театра «Комедия» — это веселая история о любимых героях наших сказок.

Какой же он зайчонок Пиф? Добрый, трудолюбивый, веселый и очень-очень умный. Такой умный, что ему удалось подружиться и с плутовкой Лисичкой и с хулиганом Волком. И не только подружиться, но и сделать их лучше и добрее.

История повествует о том, как хитрая лиса и глупый волк, пытаются поймать зайчонка Пифа, который все время оказывается умнее своих врагов и, проявляя сообразительность, ускользает из лап голодного, но не очень умного волка… Поумнеет ли волк, посидев в мешке, существует ли такое экзотическое дерево, как волкодуб, и как «маленькой овечке» всё-таки удастся помирить наших героев….

Все это и многое другое вы сможете увидеть в нашем современном комедийном спектакле для детей и их родителей «Приключения зайчонка Пифа».

21 ноября 09:00 и 11:00 Дом Польской Культуры (Naugarduko, 76) в Вильнюсе.

Инсценировка по мотивам любимых сказок. Для детей от 4-х лет.

Продолжительность: 60 минут.

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