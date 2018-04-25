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МВД Египта сообщило о ликвидации 40 террористов

Фото из открытых источников

МВД Египта заявило, что спустя сутки после теракта на плато Гиза силами безопасности была проведена спецоперация в этом районе, а также на севере Синайского полуострова, в результате чего были уничтожены 40 террористов, сообщает Sky News Arabia.

Согласно сообщению МВД, террористы готовили нападения на государственные учреждения, туристические и христианские объекты, а также на военнослужащих и сотрудников полиции.

Напомним, накануне вечером на плато Гиза, южнее Каира, недалеко от пирамид, взорвался туристический автобус, в салоне которого находились 14 туристов из Вьетнама, а также водитель и гид.

В результате взрыва погибли двое туристов; еще 12 человек, в том числе, двое египтян и десять иностранцев, получили ранения. Позднее в больнице от ран скончался гид – гражданин Египта.

Причиной взрыва стало устройство, спрятанное на пути следования автобуса, на улице Аль-Харам (улице пирамид), которая ведет в центр Каира. Как заявил журналистам на брифинге в каирской больнице премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, автобус отклонился от безопасного маршрута, предназначенного для туристических автобусов.

Следователи Высшей прокуратуры госбезопасности Египта начали расследование теракта. Были изъяты остатки взрывного устройства, уличные камеры видеонаблюдения.

NEWSru.com.il

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