МВД Литвы выдвигает поправки к конфискации имущества

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Министерство внутренних дел (МВД) Литвы подготовило поправки к закону о гражданской конфискации незаконно приобретенного имущества.

Как сообщило министерство, в проекте предлагается узаконить институт гражданской конфискации, который бы применялся в отношении имущества, превышающего 76 тыс. евро (2000 базовых социальных выплат), которое могло быть приобретено за счет незаконной деятельности или из незаконных источников доходов, незаконным способом.

Поправки к закону могут применяться в отношении лиц, которые ранее были подозреваемыми в криминальных или коррупционных делах, либо попадали в поле зрение сотрудников криминальное разведки как возможно связанные с преступным миром.

Эта мера также может применяться и в отношении близких таких лиц, которым могло быть передано во владение подозрительное имущество.

МВД одновременно предлагает корректировать и уголовную ответственность за незаконное обогащение. Она будет применяться в отношении лиц, которые обладают правом на имущество, превышающее 532 тыс. евро (14 тыс. прожиточных минимумов) и приобретенное незаконно.

«Поправки, прежде всего, затронут представителей криминального мира, возможно коррумпированных госслужащих, политиков. Это будет действовать как мера сдерживания», – отметил в пресс-релизе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Представители министерства утверждают, что обязанность доказать законность имущества ложится на лиц, в отношении которых будет проводиться расследование. Возможно, что расследование незаконного происхождения имущества будет проводиться не более чем в течение 10 лет с момента приобретения этого имущества.

«Я не сомневаюсь, что будет и сопротивление, не зря подобные инициативы пробуксовывают с 2013 года», – подчеркивает министр.

По его словам, многие страны применяют гражданскую конфискацию. Уже есть и практика международных судов.

Поправки подготовлены в ответ на расследование, проведенное парламентским Комитетом по национальной безопасности и обороне.

Поправки будут представлены правительству, затем их должен будет утвердить и сейм.

BNS