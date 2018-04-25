МВД предлагает уволить главу пожарных сил К. Лукошюса

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В понедельник министерство внутренних дел Литвы, завершившее внутреннюю проверку, сообщило, что предлагает уволить главу Департамента противопожарной безопасности и спасения (ДПБС) Кястутиса Лукошюса.

В выводах расследования констатировалось, что К. Лукошюс нарушил закон, когда в прошлом году продлил договор об аренде пяти автомобильных лестниц.

Вопрос об увольнении К. Лукошюса будет решать правительство.

Материал, собранный в ходе расследования будет передан Службе спецрасследований.

В ноябре 2018 года К. Лукошюс продлил договор об аренде лестниц с компанией Iksada. По данным министерства, за аренду было решено заплатить столько же, сколько в 2008 году, однако тогда лестницы были новыми.

Сумма сделки составляет почти 2 млн евро. В расследование включены выводы Службы публичных закупок о том, что у К. Лукошюса не было права продлевать договор об аренде без объявления конкурса, чем был нарушен закон о публичных закупках.

Это было второе расследование действий главы пожарников. В прошлом году министр внутренних дел Эймутис Мисюнас хотел наказать К. Лукошюса выговором за не декларируемую индивидуальную деятельность, однако правительство отказалось идти на этот шаг.

К. Лукошюс является главой ДПБС с 2017 года.

BNS

Кястутис Лукошюс фото Kestutis Lukosius/ facebook.com