МВД Таджикистана обвинило в нападении на велотуристов членов запрещенной Партии исламского возрождения

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Нападение на группу иностранных велотуристов в Таджикистане организовала запрещенная в стране Партия исламского возрождения (ПИВТ). Об этом заявило МВД республики.

По данным ведомства, группа исполнителей насчитывала девять человек. Четверо из них были убиты, остальные пять задержаны, сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на официальный сайт МВД.

В числе убитых членов группировки, по данным ведомства, оказались граждане Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров, Джафариддин Юсуфов и Аслиддин Юсупов. Последний оказал сопротивление силовикам, ранив топором подполковника милиции. Пострадавший госпитализирован. Юсупов ликвидирован.

Среди задержанных злоумышленников, как утверждает МВД РТ, — Хусейн Абдусамадов. В ходе допроса он якобы признался, что является руководителем группировки и в 2014-2015 годах «проходил идеологическую и военно-диверсионную подготовку в городах Кум и Мазандаран Исламской Республики Иран».

Якобы там он познакомился с «активным членом» ПИВТ Носирхуджой Ахтамовичем Убайдовым по прозвищу «Кори Носир» и вступил в ряды ПИВТ, который и стал заказчиком преступления. «Фергана» отмечает, что сообщение МВД содержит неточности: города Мазандаран в Иране нет, есть провинция с названием Мазандаран на севере страны.

Также по подозрению в причастности к преступной группировке задержаны еще четверо мужчин — это Диловар Шарипов, Джамшед Назаров, Вайсиддин Сайфиддинов и Кароматулло Ганиев. По данным правоохранителей, после совершения преступления все члены банды «намеревались скрыться на территории Афганистана и примкнуть к террористам».

По факту совершенного преступления генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В свою очередь «Фергана» отмечает, что власти Таджикистана неоднократно обвиняли ПИВТ в совершении резонансных преступлений и в подготовке госпереворота, а Иран — в финансировании терроризма .

Проживающие в изгнании члены ПИВТ отвергают эти обвинения, указывая на то, что в Таджикистане им уже приписали связь и с «ваххабитами, и с игиловцами*, и с шиитами», тогда как адепты этих течений и организаций являются враждебными друг другу, и между ними существуют непримиримые противоречия.

Ранее ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Напомним, инцидент в Таджикистане произошел 29 июля в сельской местности неподалеку от Душанбе. Автомобиль сбил группу иностранных туристов, путешествовавших по Таджикистану на велосипедах. Трое пострадавших погибли на месте, четвертый скончался в больнице. Погибшие являлись гражданами США, Швейцарии и Нидерландов. Еще три человека получили травмы. Как отмечала таджикская служба «Радио Свобода» , это первая террористическая атака в Таджикистане, нацеленная на иностранцев.

NEWSru.com