Мы – нытики и параноики?

Именно эта мысль крутилась в голове, когда смотрел на результаты очередной контрольной закупки. Статистика, как известно, проститутка. И цифрами манипулировать очень легко. Но не верить собственным глазам – невозможно. «Литовский курьер» уже много лет подряд ежегодно сравнивает цены на одни и те же товары из нашей субъективной корзинки. В одном и том же магазине. А чеки и, соответственно, цены у нас – аж с 2012 года.

Результат – поражает. Особенно на фоне нашей вечной истерики, что цены после евро выросли в три раза. Что раньше выходил из магазина с мешком продуктов, за которые потратил 50 литов, а сейчас по весу все вроде также, но оставил 50 евро. Все это, оказывается, эмоции. А подтверждение – наша традиционная табличка.

Цены на молочные продукты замерли. В ноябре 2012 года пол-литра молока Dvaro 3,5% жирности в пересчете на евро стоили 46 центов, сегодня 49. Майонез Vilnius за почти пять лет подорожал всего на семь центов. Пломбир Super Viva за четыре года – на один цент. Дальше смотрите сами. Да, товары бытовой химии подорожали на 20-30%. Это факт. Сыры, алкоголь тоже. С последним все понятно – акцизы. Подорожает еще больше. Но остальное? Многое и подешевело. Конечно, не надо забывать про акции. Что-то от этих товаров в мае точно из распродаж. Но точно такие же акции были и в 2012 году. Так что и этот аргумент не подходит.

Почему нам тогда кажется, что все подорожало в три раза? Одежда? Да, мы ее не проверяли, но говоря про дикие цены мы же в первую очередь имеем в виду продукты питания, правильно? Из-за этого же мы так любим ездить в Польшу и слагаем легенды о «Бедронках» и прочих польских магазинах. Так что, пожалуй, все эти вопросы необходимо задавать разве что психологу. Но давайте будем честными перед собой и еще раз посмотрим на таблицу.

Ну а если вы не согласны, дорогие читатели, то приведите свои примеры, мы с удовольствием опубликуем.

Впрочем, все это не отменяет темы прошлого выпуска «Литовского курьера» о двойных ценниках до 2022 года. Что бы ни являлось причинами мнения большинства жителей, что цены повысились раза в два-три, самый очевидный ответ, почему мы все так думаем – недоверие к торговым сетям, бизнесу в целом, да и в принципе – к государству.

Появление двойных ценников стало бы хорошим шагом навстречу и развенчиванием мифов. Но, как мы помним, в парламенте от такой идеи отшатнулись как от чумы. А значит, делает вывод рядовой потребитель, нет дыма без огня. От нас что-то утаивают, и конечно же, – это дикий рост цен.

Недоверие населения – оно не появилось на ровном месте. Помните, как у нас плясали цены на бензоколонках, когда нефть дорожала? Как только она пошла вверх, стоимость тут же взлетела. Задаешь вопрос: почему так быстро и пропорционально? И тебя сразу носом ткнут в мировые графики. Что за глупые вопросы – цена поднялась, вот и у нас растет. Но стоит мировым ценам на нефть рухнуть, у нас цены на заправках отчего-то замирают. И опять идешь и спрашиваешь: почему. И опять в ответ – ну что за глупые вопросы. Да, цена упала, но мы же серьезная структура, мы же планируем потребление, вот, распродаем запасы по старым ценам. Это закупленное топливо еще по тем, дорогим ценам. А где же были ваши запасы, когда цена на нефть росла?

Или, опять же, с молочными продуктами. Вот мы смотрим на эту таблицу и удивляемся. Как хорошо, цены на самом деле не росли все эти годы, даже после введения евро. Все правильно, только нам забывают сказать, что они должны падать. Закупочные цены на молоко все эти годы переживали исторический минимум. Производители массово выходили на акции протеста и жаловались, что вода молока дороже. Но в магазинах – никаких изменений, хотя у фермеров переработчики молоко скупали за бросовые цены. Зачем населению делать жизнь легче, если можно заработать сверхприбыль.

Все это простые люди чувствуют интуитивно, наблюдают ежедневно, отсюда и недоверие. В этом недоверии чиновники могут винить только себя.

Продукт Цена в мае 2017 г. Цена в январе 2016 г. Цена в январе 2015 г. Цена раньше Индюшачий фарш 4,42 евро/кг 4,28 евро/кг 4,28 евро/кг 3,19 евро/кг (2012.11.08) Куриные бедра 2,16 евро/кг 1,65 евро/кг 4,62 евро/кг 4,34 евро/кг (2012.11.08) Молоко Dvaro 3,5% (0,5 л) 0,49 евро 0,46 евро 0,50 евро 0,46 евро (2012.11.18) Вареная колбаса Bajorų 6,08 евро/кг 6,08 евро/кг 6,07 евро/кг 6,07 евро/кг (2012.11.18) Сыр Tilsit 45% 6,49 евро/кг 5,99 евро/кг 6,07 евро/кг 4,63 евро/кг (2012.11.18) Водка Auksinė (0,7) 9,99 евро 8,29 евро 6,36 евро 5,78 евро (2012.10.21) Крупный картофель от 50 мм. 0,45 евро/кг 0,27 евро/кг 0,42 евро/кг 0,37 евро/кг (2012.10.26) Яблоки Golden 65-75 мм 0,55 евро/кг 1,02 евро/кг 1,72 евро/кг 0,86 евро/кг (2012.10.26) Майонез Vilnius (450 мл) 1,08 евро 1,09 евро 1,41 евро 1,01 евро (2012.10.26) Кетчуп Heinz 2,59 евро 2,46 евро 2,46 евро 1,87 евро (2012.10.26) Йодированная соль 0,54 евро 0,36 евро 0,33 евро 0,36 евро (2013.05.25) Бананы 0,99 евро 1,44 евро 0,86 евро 0,95 евро/кг (2013.05.25) Шампунь Head&Shoulders 5,27 евро 3,79 евро 3,04 евро 3,03 евро (2013.05.25) Йогурт с черникой Bifi light 0,55 евро 0,54 евро 0,84 евро 0,79 евро (2013.05.25) Пломбир Super Viva 0,98 евро 0,89 евро 1,25 евро 0,97 евро (2013.05.25) Шоколадный сырок Pasaka 0,39 евро 0,38 евро 0,33 евро 0,31 евро (2013.05.25) Стиральный порошок Bonux 2,80 евро 1,13 евро 1,13 евро 1,13 евро (2013.05.19) Спагетти Lubella nr 4 0,89 евро 0,81 евро 0,81 евро 0,81 евро (2013.05.19) Копченая селедка Ocean 1,15 евро 1,56 евро 1,16 евро 1,13 евро (2013.05.02) Палочки для гигиены Bella 0,43 евро 0,49 евро 0,43 евро 0,43 евро (2013.05.02) Майонез Maxima Favorit – 0,87 евро 0,58 евро 0,43 евро (2013.03.22) Творог Optima linija 0,49 евро 0,54 евро 0,55 евро 0,48 евро (2013.03.22) Готовый цыпленок Žarijos – 5,21 евро/кг 5,79 евро/кг 4,17 евро/кг (2014.03.21) Французский батон с начинкой из чеснока и масла 0,58 евро 0,55 евро 0,55 евро 0,55 евро (2014.03.21) Драже Skittles 0,65 евро 0,62 евро 0,58 евро 0,58 евро (2014.03.21) Молочный шоколад с карамельной начинкой Milka 1,13 евро 1,14 евро 1,14 евро 0,43 евро (2014.12.04) Белое полусладкое вино Venezie – 4,69 евро 3,18 евро 3,18 евро (2014.04.02) Напиток Kubuš Play 0,64 евро 0,69 евро 0,69 евро 0,69 евро (2014.04.02) Зеленый виноград без косточек 2,99 евро/кг 5,04 евро/кг 4,04 евро/кг 2,60 евро/кг (2014.04.01) Черный хлеб с семечками Jorė 0,78 евро 0,72 евро 0,78 евро 0,78 евро (2014.04.01)

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N20 (1160) 18 мая, контрольная закупка, продукты, статистика, Цены