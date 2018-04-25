Мы – потребители!

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Кухня, баскетбол, янтарь, что еще является настоящим символом Литвы? Продолжаем разбираться в этом непростом вопросе и всю эту неделю ищем практически национальную идею страны. И в этом поиске — никак без современности. С чем у нас ассоциируется Литва? Со многим, но один из ответов – классическое общество потребителей. Распродажи, количество магазинов, которое едва ли не впереди планеты всей на душу населения… И внутренний спрос как вечный двигатель экономики. Это все – мы. Об этом и поговорим.

И начнем, пожалуй, с настоящего феномена. В последнее время в столице нашей страны чуть ли не в каждом микрорайоне можно обнаружить торговый центр, и с каждым годом их становится все больше и больше. Но нужно ли нам такое большое количество торговых центров? Площадь Литвы всего 65 300 квадратных километров. Население нашей страны – менее 3 миллионов человек. Количество торговых центров – примерно 16 с половиной тысяч. Это в два раза больше, чем в соседней Эстонии, a cогласно подсчетам, на тысячу жителей Литвы на данный момент приходится по 300 квадратных метров полезной площади торговых центров. Получается, что каждому гражданину нашей страны – по магазину? Вот что говорит заместитель руководителя Департамента статистики по внутренней торговле Лаймуте Римкене: «В Литве по сравнению с 2012 годом количество торговых центров возросло на 7,2%. Например, в конце 2016 года по всей республике действовало около 16 500 магазинов, а в конце 2012-го на 1100 меньше. Таким образом, мы можем видеть хоть и небольшой, но очевидный рост».

Несмотря на статистические данные, торговые центры планируют расширение – не только реконструируются старые, но и строятся новые магазины. По оценке экспертов, идет подготовка к приходу новых игроков рынка, однако представители торговых сетей говорят, что это не связано с приходом какой-то конкретной новой сети – ориентация идет на покупателя: «На самом деле, в последнее время магазинов стало действительно много. Но вы посмотрите, как расширяется Вильнюс. Я думаю, что торговые сети просто идут в ногу со временем и расширяют свою сеть так же стремительно, как расширяются сами районы. Например, в районе Пяркункемис строят дом за домом, а значит – есть спрос. Благодаря такому близкому расположению магазинов-конкурентов появляется мотивация выиграть в борьбе за клиента. Мы таким образом лишь совершенствуемся», – рассказала нам Гедре Бельските, представитель торговой сети Rimi.

И, кстати, о Пяркункемисе. Не так далеко от выезда из Вильнюса располагается магазин Iki, а вот рядом, через дорогу — уже Rimi. Тут же, буквально в двух шагах — огромная Nоrfa. А сзади – торговый центр BIG, где большая Maxima. Она же, кстати, и на другой стороне дороги. Между всеми этими торговыми центрами — Lidl, а рядом с ним совсем недавно был Fresh Market, но, увы, обанкротился. Ну а совсем на выезде – громадный комплекс Domus Pro, где снова Rimi. И после всего этого мы не общество потребителя?

Кстати, только в конце 2016 года в Литве действовало более 200 магазинов торговой сети Maxima. Тоже некий символ. Компания скупила или построила магазины в Латвии и Эстонии, совсем недавно собралась скупить польскую сеть, даже присутствует, пусть и под другим названием, в Венгрии и Испании. А население Литвы продолжает покупать, покупать и покупать. «Почему в последнее время происходит такой ажиотаж? Туристов стало больше. Если раньше это были туристические потоки из России, то сейчас к нам приезжают гости из Беларуси и Скандинавских стран, растет также и общий поток покупателей. Вообще у нас в Литве ситуация нетипичная – Lidl пришел, Prizma. Видно, что рынок – не резиновый, у нас количество жителей не растет, несмотря на то, что растет покупательная способность. Общее количество потребителей не выросло настолько сильно, чтобы рынок смог в себя вобрать еще несколько крупных брендов торговых сетей. Конкуренция не только между находящимися в Литве торговыми марками, но и с теми, которые находятся на ближайшей территории Польши и Латвии. Найти себя в этом рынке достаточно сложно», – рассказала нам главный экономист по Балтийским странам банка ДНБ Екатерина Рояка.

И ведь мы не просто страна потребителей, но еще и страна офисов, что, конечно, совсем другая история. Литва переживает второе пришествие офисных зданий. Первый пик пришелся на 2007-2008 гг. Потом все замерло на десятилетие. И вот конец 2018 года, а Вильнюс опять в стройках и кранах. А по утрам тысячи сотрудников спешат на работу в свои международные, часто совсем не литовские компании. И как тут не сказать и не признать: да, мы — потребители. И не стоит к этому относиться негативно.

Валерия ЛИТВИНОВА