«Мы в долгу перед людьми…»

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В этом году одна из самых известных российских групп – «Машина Времени» – отмечает свое 50-летие. Встречая столь солидный юбилей, группа продолжает представлять одну за другой новые композиции и готовится к концертному туру, в график которого она включила два концерта в Литве – в Вильнюсе и Клайпеде. По мере приближения тура основатель и душа «Машины Времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждет зрителей на концертах и что для него значит группа.

«Недавно мы выпустили три новых песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций», – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер «Машины Времени» А. Макаревич.

Хотя в последнее время «Машина Времени» пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции «Машины Времени».

«Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями: на юбилейных встречах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Для одних любимая песня была написана десять лет назад, для других – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы постарались угодить всем», – рассказывает А. Макаревич.

Юбилейный тур «Машины Времени» будет достаточно напряженным, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше.

«Каждый концерт для нас одинаково важен. Мы стараемся, чтобы каждое выступление стало самым важным, основным. Правда, концерт с большой буквы, наверное, пройдет в конце июня в Москве, на стадионе «Спартак». В одно время стало своего рода традицией отмечать юбилеи группы грандиозными концертами в Москве на Красной площади. Здесь мы отмечали и 25-й, и 35-й, и 45-й юбилей своей деятельности. Это было прекрасно, но сейчас все немного изменилось», – улыбается лидер группы.

Отвечая на вопрос, что значит для группы тур по случаю ее 50-летия, А. Макаревич говорит: «С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаем, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, «Машина Времени» для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она все еще жива, активна, все еще растет и развивается! От нее невозможно устать, она не может надоесть».

22 октября «Машина Времени» даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio. Билеты распространяет Tiketa.

Автор: Reactor691 , Ссылка