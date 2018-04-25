Мы всегда были сторонниками взвешенной политики

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Наша фракция в Клайпедском самоуправлении не будет участвовать в процедуре импичмента члену партии «Союз русских Литвы» Вячеславу Титову, так как это может привести к расколу русской диаспоры и вызовет ненужное противостояние в обществе. Но обстановка, сложившаяся в горсовете, нас тревожит.

Еще вчера мы, клайпедчане, гордились тем, что наш портовый город является одним из самых толерантных городов Литвы. Гордились потому, что атмосфера терпимости и доброжелательности формировалась в Клайпеде годами при активном участии национальных общин, общественных организаций, русских школ и так далее. И вдруг буквально в одночасье Клайпеда стала для всей Литвы местом раздора. Противостояние началось с того, что член Клайпедского городского совета, имеющий 10-летний опыт пребывания в политике, называющий себя политологом, не сумел или не счел нужным на заседании комитета по финансам во время обсуждения вопроса об установлении мемориальной доски лидеру послевоенных литовских партизан А .Раманаускасу-Ванагасу на здании бывшего пединститута, где тот учился, корректно, не прибегая к оскорблениям, изложить свою точку зрения. Он также мог проголосовать против и не вдаваться в подробности.

Учитывая то, что, согласно официальной версии государства А. Раманаускас-Ванагас объявлен национальным героем, вступая в конфронтацию с этой позицией, политик должен был понимать всю меру свой ответственности и взвешивать каждое сказанное слово. Его публикации на эту тему в социальных сетях еще больше раскалила обстановку, и реакция не заставила себя ждать: Клайпедский горсовет инициировал начало процедуры импичмента в отношении В. Титова.

Отметим, что во время голосования, проходившего в городском совете по вопросу установления мемориальной доски А. Раманаускасу-Ванагасу, члены фракции «Русский Альянс» воздержались. Никто из наших представителей глубоко не занимался изучением истории жизни этого человека, и мы не считаем себя экспертами по движению резистенции в Литве. При таких обстоятельствах мы не могли взять на себя ответственность стать судьями Раманаускаса или объявить себя его сторонниками.

Местные приверженцы демократии, в том числе и сторонники В. Титова, обрушились теперь на «Русский Альянс» с критикой и обвинениями в конформизме. Но мы всегда были сторонниками взвешенной политики. А к чему привели высказывания В. Титова? Правильно говорят: посеешь ветер – пожнешь бурю. Кому-то, возможно, нужны великие потрясения, но большинство из нас хочет жить в мире и согласии, работать, растить детей. Мы не призываем идти против своей совести, но, согласитесь, кому-то на руку возникшая конфронтация. Она нужна тем, кто хочет представить всех русских Литвы врагами или нелояльными гражданами. Неслучайно сегодня многие газеты и политологи не делают разницы между двумя политическими силами в Клайпеде – «Русским Альянсом» и «Союзом русских Литвы», к которому принадлежит В. Титов, хотя разница эта есть и она принципиальная. Подводится общий знаменатель, и это опасная тенденция.

А каков финал (может, еще не совсем и финал) сегодняшних баталий и тенденциозных заявлений В. Титова? Союз ссыльных незамедлительно обратился в Комиссию по увековечению памятных дат и событий с требованием снести мемориал Победы в Клайпеде. А кто-то рассчитывал на другую реакцию? Надо понимать, что камень, брошенный в воду, дает круги. Многие русские клайпедчане говорят, что сегодня они испытывают чувство тревоги и неуверенности, будто мы снова вернулись в 90-е годы. Интернет буквально взрывается от ненависти и злобы. Снова звучит давно подзабытое «чемодан – вокзал – Россия»… В отношении В. Титова прокуратура проводит досудебное расследование, а на здании пединститута вскоре появится мемориальная доска А. Раманаускаса-Ванагаса.

Также в пылу разгоревшихся баталий чуткое ухо ревнителей этики и сторонников политкорректности, обрушившихся на В. Титова и всех русских, не уловило высказывания другого члена горсовета – консерватора А. Барбшиса: «Если партизаны убивали мирное население – значит, было за что». Кроме того, воспользовавшись ситуацией, правые радикалы предложили выбросить «Русский Альянс» из правящей коалиции, потому что, по их словам, «это пятая колонна, и в момент возможных тяжелых для Литвы испытаний они обязательно перейдут на сторону врага». Это обстоятельство дает нам повод обратиться в комиссию по этике и там защищать свою честь и достоинство.

Официальное заявление партии «Русский Альянс»

Тамара ЛОХАНКИНА, председатель партии «Русский Альянс»