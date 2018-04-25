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Приглашаем встретиться с легендарной группой «Цветы», окунуться в великолепие живого звука и вспомнить, как мечтали и влюблялись, встречались и прощались, теряли и обретали, слушая: «Звездочка моя ясная», «Мы вам честно сказать хотим…», «Юрмала», «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Рано прощаться», «Богатырская сила», «Мы желаем счастья вам!».

История одной из культовых действующих групп, освещенная запретами, признаниями, успехом и славой, насчитывает практически 50 лет! За эти годы группа не только стала музыкальным лидером, но и кузницей лучших исполнителей и композиторов, таких как – Александр Малинин, Александр Маршал, Игорь Саруханов, Александр Лосев, Сергей Воронов, Александр Белов.

Сам Стас Намин, исполнитель, композитор, музыкальный продюсер — это легенда рок-музыки многих поколений, выросших на его музыке, – в представлении не нуждается!

С 2000 г. группа «Цветы» выступает в неизменном составе: Олег Предтеченский – вокал и гитара; Валерий Диордица – вокал и клавиши; Александр Грецинин – вокал и бас-гитара; Юрий Вильнин – гитара. И, по мнению основателя и лидера группы Стаса Намина, это самый сильный состав за всю историю группы.

Группа «Цветы» — безусловный авангард русскоязычного лирического рока.

Легендарная рок-группа Стаса Намина «Цветы» в Вильнюсе, 14 ноября 19.00, во Дворце конгрессов. Справки по телефону 864883357

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