«Мягкая» сила дипломатии

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Период конца XX-начала XXI вв., несмотря на позитивные изменения, произошедшие на международной арене (крах блоковой системы, дискредитацию тоталитарного мышления и мироустройства, почти повсеместное развитие формальных демократических институтов), ознаменован весьма тревожными и настораживающими тенденциями. Возрастание военно-силового аспекта конфликтности, если не на глобальном, то на региональном, этническом, конфессиональном уровнях, требует немедленного осмысления путей перевода разрешения этих противоречий в мирное русло. В особом ракурсе эта проблема встает в области дипломатии, по самой своей природе призванной решать конфликты мирными средствами. Дипломатия сегодня активно вовлечена в создание нового облика мира.

Гость «ЛК» — дипломат нового поколения вице-министр Министерства иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс.

— Как случилось, что вы избрали работу на дипломатическом поприще? Насколько сложным был путь к вершинам дипломатической карьеры?

— Родился я в Шальчининкай в 1983 году. Рос и учился в Вильнюсе. В Шальчининкай жила моя бабушка, каждое лето я проводил там, так что все тропинки этого прекрасного края мной изучены.

Учился на факультете информатики и математики Вильнюсского университета, начал активно участвовать в деятельности общественных организаций, был президентом студенческого союза, принимал участие в различных советах, комиссиях на уровне самоуправлений, на национальном уровне. Понял, что для меня более интересно заниматься менеджментом. Заинтересовался политической сферой. Перешел учиться в Университет управления и экономики, получил степень бакалавра по специальности менеджмент, потом закончил магистратуру в Институте международных отношений Вильнюсского университета.

Так сложилось, что дважды избирался депутатом в совет Шальчининкского районного самоуправления. Еще во время учебы, участвуя в различных молодежных организациях, как правило, занимался вопросами международных отношений. Работал в литовском представительстве в ЕС в Брюсселе, в международном отделе Департамента по делам молодежи Министерства социальной защиты и труда, где на государственном уровне курировал вопросы международной молодежной политики.

— Есть ли кумиры в дипломатической сфере?

— Безусловно, присматриваюсь к стилю работы дипломатов из разных стран. Отметил очень высокий профессиональный уровень дипломатов из крупных государств, их всестороннюю подготовку, умение найти оптимальный выход из порой даже тупиковой ситуации. Привлекают внимание высокого уровня дипломатические школы США, Англии, Франции, Германии.

Задача дипломата – проводить политику своей страны на международной арене. Подчеркну, что он не создает политического направления, а способствует осуществлению политики своего государства.

— В числе ваших многочисленных функций на посту вице-министра – курирование стран Восточного партнерства…

— С этими странами нас связывают общие моменты истории, с некоторыми даже совместная история длиною в несколько столетий. Сотрудничество со странами Восточного партнерства является одними из приоритетов внешней политики Литвы.

Восточное партнерство — политика Европейского союза, имеющая основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В этом году Восточное партнерство отмечает десятилетие своего существования. Оно было учреждено в 2009 году.

В настоящее время взаимоотношения между этими странами и Евросоюзом находятся на разных уровнях. Из шести государств-партнеров три — Украина, Грузия и Молдавия — объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики. С этими странами подписано cоглашение об ассоциации, достигнут безвизовый режим.

Литва является наглядным примером прогрессивного развития. Почти за тридцать лет независимости видны результаты нашей работы. Изменились, похорошели наши города, поселки. Страна достигла прогрессивных изменений на международной арене, является членом Евросоюза, НАТО. В прошлом году стала членом организации Европейского экономического сотрудничества и развития, что является, по сути, клубом современных западных государств. Членство в этой организации — свидетельство того, что развитие страны идет в правильном направлении.

Поскольку мы сами прошли непростой путь трансформации, извлекли уроки, хотим помочь на этом пути и другим странам.

— В чем выражается эта помощь?

— Отмечу, что каждая страна сама решает, в каких сферах и на каком уровне сотрудничать с Евросоюзом. Наша задача – поддержать проводимые реформы в разных сферах (от правовой реформы до фитосанитарии), мы также организуем разные мероприятия, к примеру, в июне в Вильнюсе пройдет молодежный форум стран Восточного партнерства, среди других вопросов также будем дискутировать о будущем молодежной политики.

Через специальные программы ЕС финансируются проекты, связанные с реформами в странах Восточного партнерства. Литва курирует вопросы евроинтеграции, делится своим опытом, предлагает пути проведения реформ.

Особое внимание в рамках политики Восточного партнерства уделяется двустороннему сотрудничеству и на практическом, повседневном уровне.

К примеру, немало совместных проектов с Украиной: сотрудничество между молодежью, прохождение реабилитации в Литве бывшими военными. Часть украинских семей литовского происхождения переселились в Литву и неплохо интегрировалась.

Считаю эффективным непосредственное общение на уровне самоуправлений. Так, недавно наша делегация побывала в Кременчуге, Полтаве. Там работают наши компании. Бывает так, что импульсом к тесному, эффективному сотрудничеству становится визит творческого коллектива.

Существуют свои аспекты сотрудничества и с другими странами. Об уровне взаимоотношений, например, с Грузией красноречивее слов говорит факт визита в Литву президента Сакартвело Саломе Зурабишвили – наша страна стала приоритетным направлением для одного из ее первых визитов.

В соседней Армении – новая власть ставит новые цели. Подписан договор о сотрудничестве и партнерстве с Евросоюзом. У них очевидное стремление двигаться в сторону Европы, планируется проведение реформ. Мы сотрудничаем и передаем свой опыт.

С Азербайджаном у нас складываются хорошие партнерские взаимоотношения, в том числе, и в энергетической сфере.

Подчеркну, что Литва открыта для более широкого сотрудничества с каждой из стран.

— Нельзя не заметить, что облегчение визового режима способствует росту трудовой миграции, что порой приводит к расширению теневого сектора, росту преступности…

— Безусловно, с введением режима свободного передвижения могут появиться и некоторые риски. Но безвизовый режим все-таки это в первую очередь новые возможности для контактов между людьми. Также можно отметить, что в Европейском праве закреплено, что если граждане третьих стран будут массово злоупотреблять правилами, то порядок безвизового въезда может быть отменен. Пока таких массовых злоупотреблений мы не видим, так что расцениваем безвизовый режим только позитивно.

Наша общая задача – информировать население стран-партнеров о существующих правилах и процедурах. Безвизовый режим не облегчает процедур устройства на работу в странах ЕС.

— В Литве проходит внешняя граница Евросоюза. Наш ближайший сосед -Республика Беларусь. Нас по-прежнему связывают общие история, культура, дружеские и даже родственные связи. Каковы перспективы двухсторонних отношений? Можно ли ожидать позитивных перемен в визовом режиме между нашими странами?

— В наших двухсторонних взаимоотношениях можно выделить три главных проблемных блока вопросов. Первый – нeбезопасная атомная станция, второй — военные учения, проводимые Беларусью совместно с Россией вблизи нашей границы, третий – ситуация с (не)соблюдением прав человека в Беларуси.

Камнем преткновения в партнерстве ЕС с Беларусью являются вопросы атомной энергетики. На данный момент мы еще договариваемся о формулировке текста по приоритетам партнерства Беларуси с ЕС. Это довольно тяжелый диалог, но нам его не избежать.

У нас более тысячи километров внешней границы Евросоюза с третьими странами. Порядок прохождения границы регулируется строгими правилами, но вопросы визового режима являются частью нашего диалога. Мы – за тесные контакты в культурной сфере, в сфере туризма, между молодежными организациями, за то, чтобы как можно меньше было усложняющих регламентов.

Отмечу, что растут потоки желающих посетить как Литву, так и Беларусь, число выдаваемых виз с каждым годом увеличивается.

— Несмотря на сложные литовско-российские взаимоотношения, наши страны связывает экономическое сотрудничество, причем в такой жизненно важной сфере, как энергетика. Каково будущее этих межгосударственных взаимоотношений?

— Должен признать, что на них влияет и общий международный контекст (продолжающаяся оккупация Крыма, агрессия России в восточной Украине, открытая военная атака на Черном море, события в Солсбери), и неконструктивные действия России в отношении Литвы. Откровенно недружественная позиция России не может не беспокоить: отрицается факт советской оккупации Литвы, возбуждены дела против судей и прокуроров, участвующих в деле 13 января, имеют место попытки дискредитировать антисоветское сопротивление в республике.

Литва по-прежнему заинтересована в дружественных добрососедских отношениях с Россией, основанных на взаимном уважении и равенстве между странами. Однако доброй воли одной из сторон — Литвы — недостаточно для обеспечения прогресса в этих отношениях.

— Но ведь ведут диалог с Россией, причем, на самом высоком уровне такие страны-«локомотивы» Европы, как Германия, Франция…

— Я бы заметил, что на эти вопросы мы смотрим с учетом наших региональных особенностей. Нашим приоритетом остается Восточное партнерство.

— Литва стремится к энергетической независимости, объявляя этот проект одним из приоритетных, обеспечивающих безопасность страны, стабильность ее развития. Но, судя по уже проведенным мероприятиям, этот проект не только требует значительного финансирования, технологически сложен, но и приводит к увеличению тарифов на энергоносители. По силам ли его осуществление?

— Проект успешно внедряется. Кстати, создание альтернативных источников энергопоступлений дает хорошие предпосылки для переговоров по поставкам энергоносителей.

В настоящее время над проектом энергетической независимости работают различные ведомства, в том числе и наше министерство. Уверен, что он будет успешно осуществлен.

— По роду своей деятельности вы курируете сферу культурного сотрудничества с зарубежными странами. Каковы успехи в этой сфере?

— Цель культурной дипломатии — формирование позитивного облика страны за рубежом. Литва имеет широкую сеть представительств за рубежом (более 50). Это дает возможность представить Литву на международной арене. Мы работаем совместно с Министерством культуры. Как правило, каждый год определяем приоритетные направления. В прошлом году – это было 100-летие Литовской Республики, в этом — 30-летие Балтийского пути, 2020-й Год Виленского Гаона и еврейского культурного наследия Литвы.

Задача культурной дипломатии заключается в укреплении отношений, повышении социально-культурного сотрудничества.

— Благодарю за интервью.

Галина КУРБАНОВА