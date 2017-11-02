«Мятежные» депутаты создают новую партию

Депутаты, несколько недель назад покинувшие Социал-демократическую партию Литвы во главе с экс-премьером Гядиминасом Киркиласом и экс-министром Юозасом Бярнатонисом, объединяются и приглашают бывших соратников объединиться в новую социал-демократическую партию.

«Мы обязаны сохранить социал-демократические ценности в Литве, ради благополучия людей защитить правящую левую коалицию. Соратники, которые в отделениях от разочарования или необоснованного игнорирования оставляют Социал-демократическую партию, не могут быть вытиснуты их политической жизни Литвы. Мы не можем оставаться безразличными к призывам соратников сохранить политическую организацию с классическими социал-демократическими идеями. Мы надеемся на вашу твердую поддержку не только на словах, но и делах и поэтому приглашаем объединиться в новую социал-демократическую партию», – говорится в обращении восьми депутатов парламентской Социал-демократической трудовой фракции, которое получило BNS.

Заявление распространено от имении парламентариев Гядиминаса Киркиласа, Альгирдаса Буткявичюса, Андрюса Палениса, Юозаса Бярнатониса, Риманте Шалашявичюте, Римантаса Синкявичюса и Артураса Скарджюса.

Эти бывшие влиятельные старожилы социал-демократов несколько недель назад покинули партию, не дожидаясь окончательного исключения из нее за то, что не подчинились решению партийного совета уйти в оппозицию. Упомянутые парламентарии в Сейме подписали коалиционное соглашение фракций с правящими «аграриями».

Г. Киркилас сказал BNS, что новая партия будет называться так, как и фракция в Сейме – Литовская социал-демократическая трудовая партия. По его словам, ожидается, что необходимые для учреждения две тысячи подписей учредителей удастся собрать за месяц.

Между тем экс-премьер А. Буткявичюс заявил BNS, что мало знает о новой партии и пока не решил, действительно ли он будет участвовать в ее создании.

Покинувшие ряды соцдемов так называемые «мятежники» заверяли, что не намерены раскалывать партию, создавать новые объединения и иным образом вредить партии, которую сами же и создали. Они также отмечали, что надеются вернуться в партию через два года.

Тем временем

Переговоры о коалиции будут с фракцией ИАПЛ-СХС, а не с В. Томашевским

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис не исключает, что, поскольку у «аграриев» сейчас нет формального большинства в Сейме, то возможны переговоры с Избирательной акцией поляков Литвы – Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС) о формировании коалиционного соглашения.

Он также упомянул, что переговоры, скорее всего, будут происходить с этой фракцией, а не с главой ИАПЛ-СХС, европарламентарием Вальдемаром Томашевским.

«Если они выразят такое желание (присоединиться), и мы выразим такое желание, то, я полагаю, что они присоединятся к коалиции, одобрив программу. Если будет такая потребность – да, и, конечно, если они этого пожелают», – сказал В. Пранцкетис в интервью радиостанции Žinių radijas.

Экс-премьер Альгирдас Буткявичюс пока не решил, действительно ли он будет участвовать в создании новой партии.

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Альгирдас Буткявичюс, Вальдемар Томашевски, Гядиминас Киркилас, ИАПЛ-СХС