Мышьяк обнаружен в воде в Игналинском районе

В Игналинском районе, в деревне Маженай, зафиксировано превышающее норму количество мышьяка в централизованно поставляемой питьевой воде, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья.

Утенская продовольственно-ветеринарная служба зафиксировала, что в воде количество мышьяка составляет 19,1 микрограммов на литр. Допустимая норма – 10 микрограммов на литр.

В настоящее время сельским жителям питьевую воду поставляют в бутылках, централизованно поставляемую воду разрешено использовать лишь для бытовых нужд.

По данным центра, в 2017-2018 гг. превышение допустимой концентрации мышьяка всего было замечено в 8 водоисточниках.

Всемирная организация здоровья утверждает, что концентрация мышьяка 10-50 мкг/л в питьевой воде оказывает негативное влияние на здоровье. Мышьяк – тяжелый металл, накапливающийся в организме. Он может вызывать малокровие, головные боли, заболевания дыхательных путей.

BNS