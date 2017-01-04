Мысли между католическим и православным Рождеством

В истории христианской цивилизации ее религиозная и политическая составляющие очень тесно переплетены. На первый взгляд, 2016 г. не представляет собой такого очевидного и драматического их сплетения как, например, годы Великой французской (1789) или Октябрьской (1917) революций. И все же минувший год является ярким примером такого сплетения, который, несомненно, войдет в новейшую мировую историю как год важнейших изменений, произошедших в мире после крушения мировой социалистической системы.

В 2016 г. неолиберальный глобалистский проект – во многом антихристианский, как и стартовавший в 1917 г. в России коммунистический проект – потерпел болезненные поражения в битвах на референдумах в Великобритании и Италии, но особенно – на президентских выборах в США. Одной из особенностей предвыборной риторики Хиллари Клинтон была не только политическая русофобия, но и агрессивная позиция по отношению к традиционным христианским ценностям. Чего стоят только опубликованные порталом WikiLeaks материалы о том, как в предвыборном штабе кандидата от Демократической партии планировалась организация «Католической весны» для того, чтобы положить конец этой «средневековой диктатуре». Результат – впервые в истории большинство американских католиков, традиционно голосовавших за демократов, отдали свои голоса за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. (Надо сказать, что локальный бой неолиберальный глобалистский проект проиграл и на выборах 2016 г. в Сейм Литвы – потерпели поражение обе главные партии, на протяжении последней четверти века формировавшие неолиберальную внутреннюю и внешнюю политику нашего государства. Другое дело, что в силу инертности провинциального мышления, не поспевающего за стремительно меняющейся геополитической реальностью, на преодоление русофобской составляющей этой политики, похоже, уйдет слишком много драгоценного времени, текущего – об этом зловеще свидетельствуют демографические тенденции в нашем обществе – не в пользу Литвы).

В апреле уходящего года на Кубе состоялась историческая встреча глав самых больших христианских Церквей Востока и Запада. Папа Римский и Патриарх Московский встретились впервые в истории. На «локальном» уровне церковной жизни католиков Литвы обрадовала в самом начале декабря из Рима пришедшая весть о том, что в ближайшее время к лику блаженных будет причислен еще один (после святого Казимира и блаженного Юргиса Матулайтиса) представитель литовского народа – архиепископ Теофилюс Матуленис (1873– 1962).

Новый блаженный – мученик. Это первый прославленный Церковью литовский мученик. В более чем скромном списке литовских святых и блаженных пока нет ни одной женщины. (Правда, в настоящее время в Ватикане рассматриваются дела по причислению к лику блаженных еще пяти литовцев, среди которых – две женщины.) Но это – список литовцев, прославленных Римской Католической церковью. Наряду с ним существует и список представителей литовского народа, прославленных Русской православной церковью. Большинство верующих католиков Литвы (не говоря уже о далеких от религии гражданах) не знают, что православный список пока длиннее католического. В этом отношении Литва, как преимущественно католическая страна, возможно, представляет собой уникальный исторический случай.

Земная жизнь православных литовских святых прошла в столетие, последовавшее за первой и неудачной попыткой крещения Литвы в середине XIII века. Святые Харитина Литовская (умерла в 1281 г.) и Довмонт (Даумантас) Тимофей (умер в 1299 г.) являются представителями первой волны политической литовской эмиграции, порожденной убийством Миндаугаса и последовавшей за ним междоусобной борьбой. Интересно, что география земной жизни Харитины и Довмонта почти совпадает с географией земной жизни Матулениса. Эта география – главные города Северо-Запада России. Харитина венец святости обрела в Великом Новгороде, монастыре апостолов Петра и Павла. В течение 33 лет правивший Псковом князь Довмонт является единственным к лику святых причисленным литовцем, стоявшим во главе государства (т. е. политиком высшего ранга).

Мученический путь Матулениса начался в Санкт-Петербурге (к тому времени переименованному большевиками в Ленинград). После проведенных в тюрьмах лет (был в заточении в 1923-1925 и 1930-1933 гг.) в рамках обмена политическими заключенными он был передан Литве, но в 1946 г., будучи епископом Кайшядориса, вновь арестован, заточен в тюрьму в Вильнюсе, а после осуждения в 1947 г. в Москве начал свой новый мученический путь в советских тюрьмах на территории исторической России. И в том же 1946 г. из Москвы в Вильнюс были возвращены мощи святых Антония, Иоанна и Евстафия (были увезены из Вильнюса перед лицом занятия города германскими войсками в 1915 г.), принявших мученическую смерть в 1347 г. во время правления последнего языческого правителя Литвы князя Альгирдаса. Воины польско-литовской армии верили, что Казимир помог им в битве с московскими войсками у Полоцка в 1518 г. Осажденные в 1581-1582 гг. Стефаном Баторием псковчане верили, что выстоять им помог Довмонт, который, кстати, является и небесным заступником Русского Приамурья – говорят, что в 1679 г. он явился отряду казаков близ Албазинского острога на Амуре и предсказал будущее военное противостояние с Китаем, которое случилось в 1685-1686 гг. и завершилось подписанием Нерчинского договора в 1689 г. Не побуждают ли эти сплетения земных судеб и посмертных деяний католических и православных литовских святых более глубоко взглянуть на призвание Литвы и литовского народа в том числе и в контексте нынешнего геополитического противостояния?

Вместе с декретом о причислении к лику блаженных литовского мученика Папа Франциск подписал аналогичные декреты в отношении еще 22 мучеников, убитых во время гражданских войн ХХ века. 21 из них – жертвы гражданской войны в Испании, погибшие от рук воевавшей стороны, которую поддерживал коммунистический СССР. (Другую воевавшую сторону поддерживали в основном фашистская Италия и национал- социалистическая Германия). Убитый в 1981 г. во время гражданской войны в Гватемале американский священник, отказавшийся покинуть свою паству, состоящую преимущественно из местных индейцев, стал первым католическим мучеником, родившимся в США. Он стал жертвой «эскадронов смерти», воевавших на стороне поддерживаемого «демократическими» США правительства страны и обвиняющихся в том, что, прикрываясь «борьбой с коммунизмом», осуществляли геноцид индейского населения. Новые мученики свидетельствуют о разных методах деятельности противника Бога и о его пристрастии к смене масок, в том числе идеологических.

Русский религиозный мыслитель второй половины XIX века Владимир Соловьев писал, что «идея народа есть не то, что он сам о себе думает во времени, а то, что о нем Бог думает в вечности». Похоже, что сплетения земных судеб и посмертных деяний католических и православных литовских святых, предстоящих перед лицом Бога, указывают на то, что замысел Бога относительно призвания Литвы и ее народа в наше непростое время и позиция большей части литовского политического класса по тому же вопросу существенно расходятся.

Андрюс МАРТИНКУС, д-р гуманитарных наук

Метки: N1 (1141) 5 января, Андрюс Мартинкус, Мнение, Рождество